Démission de Marie-Guite Dufay : « La région coule et le capitaine quitte le navire » ironise Julien Odoul (RN)

Communiqué de presse du groupe Rassemblement National

Julien Odoul, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, prend acte de l’annonce de la prochaine démission de Marie-Guite Dufay. Présidente de région Franche-Comté puis Bourgogne Franche-Comté depuis dix-sept ans, Marie-Guite Dufay aura évidemment marqué le paysage politique régional par son incapacité à endiguer le déclassement de notre région : désindustrialisation, effondrement démographique, disparition des services publics de proximité, désinvestissement et désorganisation du réseau ferroviaire. Si le gouvernement reste en partie responsable de cette situation, la responsabilité de Marie-Guite Dufay, soutien zélé de François Hollande puis d’Emmanuel Macron, est totale.



L’ère Dufay aura été une ère glaciaire, condamnant la région à l’inaction et au déclin, prête à tous les sacrifices pour éviter la victoire du Rassemblement National en s’alliant avec les écologistes qui font la pluie et le mauvais temps depuis 2021.

Marie-Guite Dufay fuit donc la région mais laisse un bilan calamiteux :

• Une région qui n’attire plus et qui perd des habitants depuis 2016.

• Une jeunesse qui fuit la région avec un tiers des bacheliers qui s’en vont chaque année.

• Une région qui a la plus faible croissance économique de France.

• Le matraquage des automobilistes avec une taxe sur les cartes grises à son maximum

• Un effondrement de la production et de l’emploi automobile et 8.000 emplois perdus depuis 2017.

• Une gabegie permanente : près de 200 millions d’euros dépensées depuis 2020 dans la formation des migrants, l’idéologie verte, la politique de la ville, la communication, la coopération internationale et l’entre-soi.

• Un fiasco total dans le traitement des dossiers de subventions FEADER pour nos agriculteurs.

« Ce n’est pas une démission, c’est une désertion sous la pression de membres de sa majorité qui craignent de perdre leur siège et la région en 2028 face à leur bilan calamiteux et la dynamique du Rassemblement National. C’est une manœuvre politicienne d’ailleurs très mauvaise : on propose, non pas aux Bourguignons et Francs-Comtois de choisir, mais à un conclave d’inconnus de choisir entre deux héritiers du passif de Dufay dont la seule différence est, pour Nicolas Soret, d’avoir été sèchement battu au premier tour par le RN aux législatives en 2024. Le changement ce n’est pas pour maintenant ! La véritable alternance, ce n’est pas le choix entre le Dufay de l’Yonne ou le Dufay de Saône-et-Loire, ce sera en 2028 avec le Rassemblement National ! » - Julien Odoul