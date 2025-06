Journée départementale des armées (2) - Un événement plébiscité par les photographes

Ils sont dans l'ombre de chacun des événements organisés sur Chalon ou plus largement en Saône et Loire. Ce samedi matin, ils étaient en nombre, mandatés par la Préfecture de Saône et Loire, la ville de Chalon sur Saône ou le département de Saône et Loire, afin d'immortaliser l'événement du week-end. Ca valait bien un clin d'oeil sur info-chalon.com.