Ce samedi, le Pôle de Valorisation des déchets de Granges a ouvert ses portes aux habitants

En activité depuis 1979, le Pôle de Valorisation des déchets de Granges intervient à la fin de la chaîne de traitement des déchets, en réceptionnant des déchets majoritairement constitués de

Déchets d’Activités Économiques ultimes et de refus de tri de déchets ménagers. D’une superficie de 65 hectares, il accueille également une déchèterie intercommunale et dispose une capacité administrative de traitement de 130 000 tonnes de déchets par an jusqu’à fin 2038 1ère étape de la visite : le bâtiment de rupture de charge, où les déchets arrivant sur le site sont contrôlés de manière à pouvoir isoler tout déchet indésirable, et stocker les apports en cas d’épisode venteux, de manière à éviter les envols aux abords du site.

La visite s’est poursuivie par un arrêt au niveau du casier de stockage, point névralgique de l’activité, où des techniques d’exploitation rigoureuses et un suivi constant de l’activité sont de mise afin de maîtriser l’impact de l’activité sur l’environnement.

Les visiteurs ont ensuite pu découvrir la diversité de production d’énergie à partir du biogaz issu des déchets :

- sous forme de biométhane via l’unité de production de biométhane, en activité depuis 9 mois, directement injecté dans le réseau ;

- sous forme d’électricité via un moteur de 1,4Mw, permettant de produire 8000 MWh d’électricité ;

- sous forme de chaleur avec la cogénération du moteur thermique, utilisée dans la station de traitement des lixiviats, qui traite in situ tous les effluents du site.

Pour terminer la visite, 2 ateliers complémentaires ont été proposés aux visiteurs :

- Le “gaz truck”, animé par GRDF, camion pédagogique permettant de mettre en lumière l’utilisation du gaz vert dans les usages domestiques, dans une boucle d'économie circulaire.

- La biodiversité présente sur le site et la nécessité de protéger les espèces faunistiques et floristiques qui la composent, à travers des mesures permettant d’assurer leur habitat, alimentation et reproduction.

Une journée riche d’échanges et de partages qui a conquis petits et grands, et a permis aux riverains ayant bravé la chaleur de mieux comprendre les enjeux de la gestion des déchets !