AVIS DE DECES - Monsieur Patrick LAUZIER

CHAGNY



Claude LAUZIER, son épouse ;

Gentiane et Alexandre,

Alex et Camille,

ses enfants ;

Ulysse, Arsène, ses fistons ;

Monsieur et Madame Michel, LAUZIER,

ses parents ;

Madame Juliette ALIX,

sa belle-maman ;

Catherine et Alain, sa sœur ;

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Patrick LAUZIER

à l'âge de 62 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 27 juin à 10h30 en l'église de Chagny.

Selon la volonté de Patrick,

ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.