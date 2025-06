Le défi bien sympathique de la Croix-Rouge Chalon au profit des enfants de la Roche Fleurie

Rendez-vous était donné au Parc de la biodiversité ce samedi, à l'initiative de l'unité locale de la Croix-Rouge Chalon pour un "défi rosalie". Plus vous rouler et plus aider, tel était le concept initié, au profit des enfants de la Roche Fleurie. Une belle initiative à saluer malgré de très nombreux événements organisés sur le Chalonnaise ce samedi. Courses d'orientation, bricolage, maquillage et coloraige étaient également proposés. Les bénéfices de l'opération permettant d'acheter des vélos pour les enfants et de travailleur sur leur motricité. Bravo à toute l'équipe de la Croix-Rouge pour cette belle initiative !