Les jeunes ont répondu présents au tournoi annuel de l'AS Mellecey-Mercurey (1)

Quelle ambiance tout au long du week-end malgré ces températures caniculaires ! L'AS Mellecey-Mercurey peut encore féliciter l'ensemble des bénévoles au coeur de l'organisation de ce moment majeur dans la vie du club de la Côte Chalonnaise. Plus de 750 jeunes réunis, issus d'une cinquantaine de clubs de football de la région et une parfaite maîtrise de l'organisation. Bravo à toute l'équipe pour ces moments fédérateurs, particulièrement appréciés par les enfants et leurs parents !

Laurent GUILLAUMÉ