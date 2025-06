Raphaële Jeannet, arbitre internationale de Yoseikan Budo, récompensée par la Commission du Fair Play

Organisée par l’Association de Saône et Loire Pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Départemental, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône et Loire, une soirée a récompensé Raphael Jeannet, arbitre international de Yoseikan Budo, président du Y.B. Mix Fight de Chatenoy le Royal et membre de l’Office municipal des sports Châtenoyen.

Une récompense remise par Christian Cuenot au titre du Prix de l’arbitrage et qui, d’une manière générale, récompense les acteurs du monde sportif (sportifs, dirigeants, arbitres, éducateurs ou entraîneurs) et les défenseurs de « l’esprit sportif » pour leur attitude et leur carrière exemplaire.

Une belle cérémonie qui met les principes en valeur pour un sport respectueux et sans violence et il en a bien besoin par moment.

Un grand bravo à l’amie Raphaële de la part d’info-chalon.com et au nom de l’Office Municipal des Sports de Chatenoy le Royal.

JC Reynaud