Kermesse de l’école de Lans : le retour en images avec Info-Chalon

Malgré une chaleur étouffante, les familles étaient une nouvelle fois au rendez vous.

Ce moment traditionnel pour fêter la fin de l’année scolaire a été l’occasion pour les enfants de présenter un beau spectacle préparé avec soin par les institutrices, sous les yeux admiratifs de leurs parents et grands-parents.

Côté animations, les bénévoles de l’ATR ont encore su faire plaisir aux enfants, avec notamment des structures gonflables, une pêche aux canards, un stand maquillage et de belles nouveautés pour cette édition : le très tendance photobooth et les incontournables tours de rosalies.

Aussi, l’association a souhaité marquer la fin de cycle des CM2 ainsi que le passage en CP des grandes sections : ainsi, le 24 mai dernier les plus grands ont eu droit à un baptême de l’air à l’aérodrome de Champforgeuil pour leur envol en 6ème tandis que les plus petits on reçu un kit de stylos à collectionner pour leur passage en CP.

Comme à l’accoutumée, il y avait de l’ambiance à la kermesse de Lans avec une buvette « bondée » et un DJ qui a animé la soirée.

L’association remercie vivement ses partenaires qui ont permis d’organiser une tombola attractive qui a été un indéniable succès.



