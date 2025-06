Le Karaté Yoseikan Budo devenu YB Mix Fight se porte bien

Toute assemblée générale a pour but de faire un point sur une saison sportive écoulée et également de présenter des perspectives pour la nouvelle saison qui s’annonce dès la rentrée. Cela n’a pas échappé au club sportif châtenoyen qu’est désormais le « YB Mix Fight » ( ex YOS !) lors de son assemblée générale statutaire de ce vendredi 20 juin 2025

Les différents rapports

Autour de sa président Raphaele Jeannet et de son bureau exécutif, les adhérents de tous âges ont répondu présents et ont partagé, en les approuvant à l’unanimité, les rapports sportif, financier et le rapport moral de la présidente.

Coté sportif on notera particulièrement les bons résultats aux différentes compétitions régionales ou nationales. Avec un effectif de 41 jeunes ( des mini-poussins aux cadets) et 61 Seniors hommes et femmes. A noter aussi au passage la qualification 42 compétiteurs au Championnat de France et des participations à l’International.

Coté financier une saine gestion comptable qu’il a fallu assurer compte-tenu de la baisse des effectifs au regard de la saison précédente soit 102 licences au lieu de 122 en 2024.

Sachant que les compétitions représentent des coûts de déplacement obligeant à être vigilant dans la trésorerie. La vente de T Shirts est un moyen de financement parmi d’autres moyens sont nécessaires afin d’assurer un budget de l’ordre de 24458 € de dépenses pour la saison écoulée pour 15909 € de recettes.

Un constat qui a été au coeur du rapport moral de la présidente qui, outre son analyse sur la saison écoulée, s’est attachée à donner les perspectives pour la prochaine saison. En effet outre les passages de grade et les compétitions auxquelles est engagé le désormais YB Mix Fight, il y aura des formations d’entraineurs.

Les remerciements

Bien évidemment les remerciements sont allés en direction de la Municipalité pour ses aides financières et matérielles, mais aussi vers toutes celles et tous ceux qui, bénévolement, font que le club puisse vivre et donner la formation et l’éducation nécessaire à ce sport et aux principes qu’il véhicule.

Des décisions soutenues par les élus présents, Henri Lombard, adjoint aux sports, Pascale Lepers, adjointe à la vie associative. Au nom du maire excusé, Pascale Lepers, adjointe à la vie associative : «J’ai noté que votre année a été bien remplie par des participations aux championnat de France et de bons résultats. » Henri Lombard, adjoint aux sports a tenu à souligner combien il était important de voir dans la Presse des remerciements à l’égard de la commune.: « pour nous c’est énorme. Gardons cet esprit relationnel entre nous. »

Il appartiendra à Daniel Rebillard de clore les interventions officielles : « Bien évidemment l’OMS est à vos cotés et je voudrais aussi rappeler que l’OMS, et cela n’a pas été dit, a apporté un soutien de 300€ à chaque section adhérente lors de la saison écoulée. C’est une façon d’aider les clubs. »

Puis de rappeler l’organisation de la marche inter associations La Châtenoyenne qui aura lieu le samedi 5 juillet 2025 à partir de 15h et à laquelle tout le monde peut particIper.

Une assemblée générale qui s’est conclue sur le traditionnel et copieux « verre de l’Amitié » comme sait le faire « le Yos »

JC Reynaud