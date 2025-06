Avec la R4 E-Tech, Renault conjugue son futur... À découvrir sur votre concession Sodirac à Chalon Sud

Très inspirée techniquement de la R5, la R4 E-Tech offre plus d'espace et quelques évolutions technologiques pour séduire un public plus familial avec son format de petit SUV moderne.

Produit 100 % français, puisqu'assemblée à Maubeuge et animée par un moteur fabriqué à Cléon ainsi que des batteries produites à la Gigafactory de Douai, la R4 E-Tech est conçue sur la même plateforme AmpR-Small que la R5.



NÉO-RÉTRO PLAISANT

Les clins d'œil à la 4 L des années 1961 à 1992 et vendue à plus de 8 millions d'exemplaires sont nombreux : capot bien droit, hayon descendant très bas pour abaisser le seuil de chargement à 60 cm du sol, calandre monobloc aujourd'hui ornée de projecteurs arrondis à LED, vitre de custode vintage, feux arrière en forme de gélule, grandes roues et même des bas de portières striés. Le toit ouvrant en toile baptisé « Plein ciel » arrivera plus tard.



Il n'y a pas à dire, le style néo-rétro de cette R4 E-Tech est très plaisant et provoque les sourires sur son passage. Mais aujourd'hui, cette R4 ressemble quand même plus à un petit SUV pensé pour la famille, avec 4,14 m de long sur 1,80 m de large et 1,55 m de haut (la R5 mesure 3,92 m de long sur 1,77 m de large et 1,50 m de haut), ainsi qu'une garde au sol de 18 cm. Ces dimensions lui permettent, grâce à un empattement de 2,62 m, d'accueillir confortablement quatre, voire cinq, passagers. Elle dispose également d'un grand coffre de 420 litres (dont 36 l pour loger les câbles dans un bac facilement accessible et lavable) pouvant passer à 1 149 l, banquette arrière et dossier du siège passager rabattus. Cette dernière fonctionnalité permet aussi de charger des éléments de 2, 2 m de long.



HABITACLE SYMPA ET BIEN POURVU

Dans l'habitacle, on retrouve l'ambiance créée pour la R5, et notamment la planche de bord qui intègre un écran central de 10,1 pouces compatible avec Android Automotive, Google Assistant, Apple CarPlay et Android Auto. Trois niveaux de finition sont disponibles pour cette R4 E-Tech.

La version Évolution propose l'essentiel, avec climatisation automatique, écran tactile 10 pouces, instrumentation numérique 7 pouces, jantes de 18 pouces, feux LED et caméra de recul. La finition Techno ajoute la navigation Google, les palettes de régénération (que ne propose pas la R5), la sellerie en tissus colorés ou en jean et plusieurs aides à la conduite supplémentaires. Enfin, la version Iconic s'enrichit de la surveillance des angles morts, du hayon motorisé, des sièges chauffants et d'un système audio premium. De nombreuses options de personnalisation sont également proposées pour agrémenter l'habitacle.



DEUX PUISSANCES DE BATTERIE

La R4 E-Tech est proposée avec une batterie de 40 kWh et un chargeur de 80 kW (DC) pour une autonomie WLTP de 308 kilomètres ou de 52 kWh avec un chargeur de 100 kW promettant une autonomie de 409 km WLTP. Elle est tractée par un moteur synchrone à rotor bobiné n'utilisant pas de terres rares qui développe 120 ch et 125 Nm pour la première puissance de batterie ou 150 ch et 155 Nm pour la seconde. La puissance de charge en courant alternatif est de 11 kW, ce qui permet de recharger la batterie à domicile en 3 h 17 pour la petite batterie et 4 h 6 pour la grosse. Pour une recharge de 15 à 80 % sur une borne rapide de 80 kW minimum il faut compter 31 minutes pour la batterie de 40 kW et 30 minutes sur une borne de 100 kW minimum pour la 50 kW.



La R4 est équipée d'un système de recharge bi-directionnelle qui permet de revendre du courant électrique au sein de son réseau, à condition d'opter pour une borne spécifique et un fournisseur d'énergie agréé. Enfin un système de décélération « one pedal », qui permet de ne pratiquement pas utiliser la pédale de frein, est également disponible. Ajouté aux palettes au volant, cela permet une conduite souple tout en économisant de l'énergie.



CONFORTABLE ET AGRÉABLE À CONDUIRE

Lors de notre essai de la version la plus puissante en finition Iconic, nous avons été agréablement surpris par la facilité à mener cette auto de 1 462 kg qui, bien que reposant sur l'architecture de la R5, se montre plus confortable grâce à une adaptation des suspensions pour un usage familial, sans toutefois nuire à son dynamisme ni à la tenue de route.



En toutes circonstances la R4 reste rassurante et agréable à mener, même si elle se montre moins « pointue » que sa petite sœur sur les parcours où les courbes serrées s'enchaînent. En ville on apprécie son grand rayon de braquage de 10,8 m qui lui permet d'évoluer facilement. Et bien sûr, son moteur de 150 ch qui délivre un couple immédiat de 245 Nm offre des reprises très efficaces et un vrai agrément de conduite en silence jusqu'à au moins 110 km/h où, selon le revêtement, quelques bruits aérodynamiques commencent à se faire entendre. Elle effectue le 0 à100 km/h en 8.2 s. Et tout cela sans se montrer très gourmande puisque lors de notre parcours d'essai avec peu d'autoroute nous avons totalisé à peine 14 kWh aux 100 km, soit de quoi tenir 370 km environ contre 408 prévus.

Les tarifs de la R4 E-Tech débutent à 29 990 € avec la version Évolution et montent à 37 490 € en version Iconic. La finition Techno est à 35 490 €. Les loyers s'échelonnent de 229 à 322 € par mois avec un 1er loyer de 7 200 € avant bonus écologique.



Émile Fleuet