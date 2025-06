JAZZ A COUCHES – VENDREDI 4 JUILLET : concert de Hugh Coltman, le crooner à l’accent so british qui ne triche pas !

Dans son sixième album, Good Grief (août 2024), Hugh Coltman lutte avec ses ombres. Deuil, rôle de père, crise de la cinquantaine et vertige de l'époque : le crooner rock à l'accent so british ne triche pas. Parées de jazz, de folk et de blues, ses chansons poétiques en diable vous touchent en plein cœur.

Ancien leader de The Hoax, il s’est illustré en explorant le répertoire de Nat King Cole (Victoire du Jazz 2017) et en célébrant Dr. John sur Night Trippin’ (2022). Ce nouvel opus marque son retour à l’essentiel, Hugh Coltman livre une œuvre de résilience, d’une sincérité rare.



Rendez-vous vendredi 4 juillet, pour écouter ce nouvel opus captivant et envoûtant.



Infos et billetterie ici : www.jazzacouches.fr/billetterie-en-ligne/