Lancement de la 5e édition du jeu-concours “Les Plus Beaux Centres-Villes Commerçants” : le patrimoine à l’honneur en 2025

En France, chaque pierre raconte une histoire. Plus que jamais, les centres-villes demeurent les témoins vivants de notre patrimoine, de nos traditions, mais aussi de notre art de vivre.

De la place du marché d’un village médiéval aux ruelles commerçantes d’une cité portuaire, ils concentrent ce qui fait l’identité d’une région : richesse architecturale, convivialité des terrasses, vitalité sociale, diversité des commerces indépendants. Véritables cœurs battants des communes, ces espaces incarnent l’âme de la France — celle qui attire, qui rassemble, qui émeut.

Et cet attachement n’est pas qu’émotionnel : en 2024, la fréquentation des centres-villes a connu une hausse de 7,8 %, preuve d’un regain d’intérêt tangible (source). Dans le même temps, 64 % des Français se disent attachés à leur centre-ville, et 72 % le fréquentent au moins une fois par semaine (source). Plus que jamais, le centre-ville redevient un lieu de proximité, de lien et de désir.

Mais pour entretenir cette dynamique, l’enjeu est désormais de valoriser l’attractivité de ces lieux de vie en leur offrant un rayonnement national. Le challenge ? Faire connaître au- delà des territoires les trésors architecturaux, historiques et culturels qui font la fierté des habitants.

D’où le succès du jeu-concours “Les plus beaux centres-villes commerçants” ! Cet événement rassembleur et accessible à tous revient cette année pour une cinquième édition avec un thème fort : le patrimoine.

L’ouverture du dépôt des candidatures se fera le mardi 10 juin à 9h et se clôturera le vendredi 1er août à 17h.

Faire rayonner les villes et territoires de France

Lancé en 2021, ce grand jeu-concours photo est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable pour tous ceux et celles qui veulent faire connaître l’incroyable richesse des centres-villes commerçants.

Cette cinquième édition va mettre un coup de projecteur sur leur dynamisme, leur beauté, les hommes et les femmes qui les font vivre ainsi que la richesse de leur patrimoine.

Ainsi, les villes candidates doivent présenter une photo illustrant l’attractivité et l’humain, tout en montrant un élément de leur patrimoine autour de l’une de ses représentations suivantes : architecture ou archéologie, spécialité culinaire, savoir-faire artisanal, référence artistique, lieu culturel, pensée d’un-e intellectuel-le, édifice religieux.

5 lots à remporter dans 3 catégories...et bien plus encore !

Après Flers, Gaillac ou encore Marckolsheim, quelles seront les villes primées en 2025 ?

5 lots viendront récompenser les 5 plus belles photos dans 3 catégories : Grand prix du Jury, Le Coup de cœur des Vitrines de France, Les Votes du public. Ils permettront d’apporter de l’animation aux villes lauréates.

Comment participer ?

100% gratuit, ce concours est ouvert à toutes les structures, adhérentes ou non à la FNCV : associations de commerçants, fédérations ou regroupements d’associations de commerçants, mairies, offices du commerce, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, communautés de communes, communautés d’agglomération, offices de tourisme et managers de centre-ville.

Pour tenter de remporter un prix, il suffit d’envoyer à l’adresse

[email protected] avant le vendredi 1er août 17h :

• une photo du centre-ville commerçant ;

• le titre de ce cliché ;

• et un texte présentant la photo et la ville candidate.

Le public votera ensuite du 1er septembre au 15 septembre sur Facebook et Instagram.

Les villes et villages intéressés à participer peuvent obtenir plus d’informations et soumettre leur candidature en visitant le site www.fncv.org ou en contactant directement la Fédération.