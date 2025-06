Le Festival Afrik'en Fête revient pour sa 4ème édition ! Samedi 5 et Dimanche 6 juillet

Ce festival familial et intergénérationnel a pour objectif de célébrer les cultures africaines dans toute leur richesse et leur diversité. Il est organisé avec le soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône, du Département de Saône et Loire, de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de BFC International / AFD.

Un beau programme est prévu pour cette 4e édition. Le week-end sera rythmé par des animations de danse et de musique, des contes et grands jeux pour les enfants, des ateliers cosmétiques naturels, des concerts le samedi soir, un marché artisanal avec des stands associatifs, une buvette et un stand de restauration aux saveurs du monde.

Présentation du festival Afrik’en fête

Ce projet est né de l’organisation d’un premier festival au cours de l’été 2022 qui fut un franc succès. L’idée de reconduire et de pérenniser cette manifestation fut vite adoptée, ce qui donna naissance à l’association Afrik’en fête (AKF)..

Ce festival vise à créer une dynamique culturelle et solidaire sur le Quartier des Prés Saint Jean. Afin d’être accessible au plus grand nombre, l’accès au festival et aux concerts la soirée du samedi est sur libre participation cette année.

A travers ses différentes actions (ateliers réalisés en partenariat avec la Régie des quartiers St Jean, réunions conviviales mensuelles, concert réalisé le 18 mai en partenariat avec LaPéniche…), Afrik’en fête favorise les rencontres et échanges entre habitants du quartier, Chalonnais.es, associations locales, artistes et bénévoles autour de ce projet.

Le festival AKF permet l’expression de toutes les formes artistiques et notamment la danse, la musique, les contes. Il réunit un ensemble d’associations locales qui mènent des actions de solidarité internationale et porte en son sein un projet d’éducation à la citoyenneté. L’idée est que cet événement brasse les cultures et les générations, ouvre les esprits et favorise levivre ensemble, la tolérance et le respect de l’environnement.

Ce festival se veut être une fête des cultures africaines et du monde dans la ville de Chalon sur Saône, avec l’ambition de devenir un événement culturel incontournable de la région.

PROGRAMME

Samedi 5 juillet

Marché artisanal et stands associatifs : 11h à 22h

Animations de 11h à 19h

→ Espace Jeunesse / grands jeux

→ Contes

→ Initiation à la danse traditionnelle

→ Danse orientale / Eliette Cofflard

→ Danse africaine / Faso Lili

→ Ecole de danse Colmard

→ Danse de masques

15h : concert de BIG BIDON BAND / Percussions par des musiciens professionnels et amateurs en situation de handicap

Concerts du samedi soir :

19h : SMIFA

19h30 : SANA CHOUAYAKH (musicienne Tunisienne accompagnée de son quanoun)

20h : DJENKAFO (Musique traditionnelle Mandingue)

21h30 : MUSSA MOLO (Peulh Fusion de la Casamance, Sénégal)

23h à 1h : Animation DJ Moussa 223

Dimanche 6 juillet

Marché artisanal et stands associatifs : 11h à 20h

Animations de 11h à 20h

→ Espace Jeunesse / grands jeux

→ Contes

→ Ateliers cosmétiques naturels et création de bracelets

→ Djandjoba

→ Danse africaine / Cédélé

→ Danse Simpa

Entrée au festival: Libre participation

Accès gratuit aux animations, aux stands et aux concerts

Restauration et buvette sur place.