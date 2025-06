La Région et SNCF Voyageurs signent la concession de service public de transport de voyageurs sur le secteur Bourgogne-Ouest-Nivernais

Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et Christophe FANICHET, PDG de SNCF Voyageurs, ont signé, lundi 23 juin 2025 au Palais Ducal de Nevers, en présence de Jean- Pierre FARANDOU, PDG du groupe SNCF, la concession de service public de transport de voyageurs sur le secteur Bourgogne-Ouest-Nivernais. Ce contrat définira l’offre de trains Mobigo de la Loire à la Saône dès décembre 2026.

Au terme de la procédure de mise en concurrence, la Région a décidé d’attribuer le premier lot du marché, l’exploitation des dessertes ferroviaires sur le secteur Bourgogne-Ouest-Nivernais, à SNCF Voyageurs.

Ce lot comporte les liaisons nord-sud entre Dijon et Mâcon et entre Cosne-sur-Loire et Moulins (Allier), ainsi que les liaisons est-ouest entre Chagny et Nevers, entre Montchanin et Paray-le-Monial, et entre Lyon (Rhône) et Moulins (Allier).

Selon le cahier des charges défini par la Région, l’ouverture de ce lot permettra :

- Plus de fréquence : jusqu’à cinq allers/retours supplémentaires par axe ;

- Plus d’amplitude : jusqu’à deux heures d’amplitude supplémentaire sur les liaisons entre Dijon et Nevers, ou entre Nevers et Cosne-sur-Loire ;

- De nouvelles liaisons : quatre liaisons directes : Paray-le-Monial – Dijon ; Paray-le-Monial – Chalon-sur-Saône ; Nevers – Étang-sur-Arroux – Chalon-sur-Saône ; Cosne-sur-Loire – Moulins (Allier) ;

- Plus de rapidité : des gains de temps de parcours, de dix minutes entre Paray-le-Monial et Dijon, de vingt minutes entre Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône, et de dix minutes entre le Creusot et Chalon-sur-Saône.

C’est ainsi une augmentation de 34 % de l’offre ferroviaire qui sera mise en place sur le secteur Bourgogne-Ouest-Nivernais, qui compte actuellement 146 millions de voyageurs-kilomètres, soit 12 % du trafic régional. Ce renforcement de l’offre conduit à estimer une hausse de voyageurs allant jusqu’à 38 %.

Cette nouvelle offre ferroviaire débutera à partir du service annuel 2027, dès mi-décembre 2026 .