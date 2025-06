Sport Adapté : le jeune Oscar Defois-Pernot (16 ans) du Cercle Nautique Chalonnais récidive aux Championnats de France "adultes" de natation

Le clin d’œil info-chalon.com

Après avoir brillé aux championnat de France "JEUNES" Sport Adapté puis participé aux championnats "ÉLITE" de la Fédération Française de Natation, Oscar Defois-Pernot (16 ans) a récidivé cette fois aux Championnats de France "adultes" Sport Adapté de Saint Raphaël qui se sont déroulés du 19 au 21 juin.

Malgré 6 jours de compétition cumulés (F.F.N et F.F.SA), Oscar a remporté 5 titres de champion de France, une 2ème place, amélioré 7 records de France et 4 records personnels. L'intégration en équipe de France Sport Adapté devrait se faire naturellement après de tels résultats :

200 mètres 4 nages Champion et record de France x2, (2.13.58), 50 mètres brasse Champion et record de France x2 (31.71) 100 mètres brasse Champion et record de France x2 (1.07.49 record perso) 100 mètres Nage Libre (2ème place et record perso) 50 mètres papillon Champion et record de France x2 (26.18 record perso) et 100 mètres papillon Champion (58.96 record perso).

Le Président Hervé Carlet de la section Sport Adapté de Chalon-sur-Saône, remercie Anne-Laure Pernot, sa maman pour l'accompagnement sur cette semaine bien chargée, son entraîneur Luc Bouriez du Cercle Nautique Chalonnais pour ses conseils judicieux et se félicite du travail en collaboration entre les 2 clubs et des résultats de ce nageur qui aura été un bel ambassadeur du sport Chalonnais.

Félicitations à Oscar qui redonne des lettres de noblesse au Sport Adapté de Saône et Loire et qui a porté très haut les couleurs chalonnaises !

