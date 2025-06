Mardi 1er juillet 2025, conférence sur la rénovation énergétique en copropriété à la Chambre de Commerce

Dans un contexte où la transition énergétique est devenue une priorité pour tous, Citya Boucicaut, 3 avenue Boucicaut à Chalon sur Saône, sous la direction de Raoudha Palumbo, est heureuse d'annoncer l'organisation d'une conférence dédiée à la rénovation énergétique en copropriété.

Cet événement, qui se tiendra le mardi 1er juillet 2025 à 18h à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chalon-sur-Saône, 1 avenue de Verdun, en partenariat avec l’UNPI ( Union Nationale des Propriétaires Immobiliers). Il vise à sensibiliser et informer les copropriétaires sur les solutions innovantes et durables disponibles pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Des experts pour conseiller

Les intervenants, SOLIHA, COBATEC Ingénierie et CSI, partageront leurs expertises sur divers aspects de la rénovation énergétique, apportant ainsi des connaissances précieuses aux participants.

Cette conférence, basée sur la Loi Climat et Résilience, s’inscrit dans une démarche proactive de Citya Boucicaut, qui souhaite non seulement accompagner ses clients dans leurs projets immobiliers, mais aussi favoriser un débat constructif autour des enjeux énergétiques actuels. Une conférence ouverte aussi à tous les copropriétaires désireux de trouver une solution afin d’apporter une rénovation énergétique à leurs copropriétés.

Un moment d’échange

À l'issue des présentations, les participants auront l'opportunité de partager un moment convivial autour d'un verre de l’amitié, favorisant ainsi les échanges et le développement de nouvelles synergies entre les acteurs du secteur.

Cet événement est une occasion unique pour les adhérents de l’UNPI et les clients de Citya Boucicaut de se rassembler et de poser les fondations d’une copropriété plus verte et plus responsable.

Si ce sujet vous passionne et que vous souhaitez en savoir davantage, la Directrice Raoudha Palumbo vous invite à vous inscrire à l'adresse suivante : [email protected].

JC Reynaud