AVIS DE DECES - Madame Yvette REBOUILLAT née RAVELLE-CHAPUIS

CHÂTENOY-LE-ROYAL

Monique et Hervé MASSARDIER, Michel REBOUILLAT et Isabelle, Christian et Dominique REBOUILLAT, ses enfants ;

Christelle, Anthony et Maryline, Hélène et Agostinho, Matthieu, Anne et Vianney, Déborah et Julien, Charlotte et Jules, Mélanie et Kevin, Sophie et Nicolas, ses petits-enfants ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Madame Yvette REBOUILLATnée RAVELLE-CHAPUIS

Commerçante retraitée



survenu le dimanche 22 juin 2025, à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 26 juin, à 14h30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

La famille rappelle à votre souvenir son mari

René

décédé le 1er septembre 2012.

La famille remercie toutes les aides à domicile qui l'ont accompagnée, pour leur dévouement et leurs attentions.