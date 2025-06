AVIS DE DECES - Docteur Jean Pascal GIRAUDET

JAMBLES



Madame Annick GIRAUDET,

son épouse ;

Jean-Marc et Marilyne,

Patrick,

Laurent et Isabelle,

ses fils et belles-filles ;

Maxence, Marie-Charlotte, Alexis, Suzanne et Augustin, ses petits-enfants ;

Émilie, son arrière-petite-fille ;

son beau-frère,

Bruno JEANNIN-NALTET et ses enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès du

Docteur Jean Pascal GIRAUDET



survenu le 18 juin à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 26 juin 2025 à 15 heures au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.