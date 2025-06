Bilan de l'expérimentation pour développer la part de bio et de local dans les cantines des lycées de Bourgogne-Franche comté

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 24 juin 2025 :

La Région a expérimenté depuis 2023 des actions visant à développer la part d’alimentation locale et bio dans 21 lycées des territoires de Dijon et de Besançon.

Afin de mettre à l’honneur les acteurs engagés dans cette démarche collective, Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a présenté le bilan de cette expérimentation avant sa généralisation à tous les lycées, mardi 24 juin, à la SARL ELEVAGE ASDRUBAL à Is-sur-Tille (Côte-d’Or).

Manger local et bio dans les restaurants scolaires, c’est possible !

Nourrir les lycéens à base d’une alimentation saine, de qualité et de proximité est bien plus qu’une politique publique. Cette ambition emporte avec elle des femmes et des hommes profondément attachés à leur territoire, à l’agriculture locale et au bien-être des jeunes.

Agriculteurs et producteurs, acheteurs, agents du Conseil régional, secrétaires généraux des établissements scolaires, cuisiniers, élèves... tous contribuent à nourrir une ambition commune : atteindre à l’horizon 2028 l’objectif, fixé dans le plan de mandat régional, d’une proportion de 75 % de produits locaux et/ou de bio dans les assiettes des lycéens.

La Région mobilise pour cela plusieurs leviers.

• D’abord, elle aide les agriculteurs à accéder plus facilement aux marchés publics, en les identifiant sur chaque territoire, en lien avec les Chambres d’agriculture, et en les accompagnant dans les démarches administratives nécessaires.

• Ensuite, la Région met en relation directe les lycées et les producteurs locaux en mettant à leur disposition ses marchés publics et un catalogue de produits adaptés.

• Enfin, la Région s’engage aux côtés des acteurs sur le terrain pour faire évoluer les pratiques dans la restauration scolaire : ainsi, elle forme, informe et accompagne le personnel des lycées chargés des commandes, les chefs cuisiniers et leurs équipes.

Avec cette nouvelle méthode de travail, « la Région est pleinement dans son rôle, en fédérant tous les acteurs de la restauration collective », déclare Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté. « L’idée est de déployer des actions qui créent du lien et qui permettent à tous d’acquérir de nouvelles compétences pour ancrer des objectifs communs et ambitieux, au bénéfice de nos filières agricoles comme de notre jeunesse. »

Après deux années, la part des produits locaux et bio dans les lycées expérimentateurs atteint 43 %, soit une augmentation de 9 %, malgré un contexte marqué par l’inflation et la hausse des prix alimentaires. En comparaison, la part de ces produits dans les lycées ne faisant pas partie de la zone d’expérimentation a diminué de 2 % entre 2023 et fin 2024 (de 29 % à 27 %), avant d’enregistrer une hausse de 4 % au 1er trimestre 2025.

Compte tenu des résultats encourageants et de l’adhésion des acteurs autour de l’ambition régionale, Marie-Guite DUFAY a annoncé l’élargissement progressif de ces actions à toute la région à partir de juin 2025.