Ne ratez pas les SOLDES chez Nicolas Bailly Horticulteur !

Profitez de -20% sur une large sélection d’arbres et de plantes tels que les oliviers, palmiers, lauriers fleurs, saules crevettes et arbres fruitiers. C’est une occasion parfaite pour donner vie à votre espace extérieur !



Vous souhaitez ajouter une touche d’élégance à votre extérieur ? Nos poteries céramiques sont en promotion à -30%, tout comme nos articles en pierre pour l’extérieur, avec des réductions allant de -30% à -50%.

Et... pour deux suspensions achetées, la deuxième bénéficie d’une réduction exceptionnelle de -50% !



L’équipe de Nicolas Bailly Horticulteur est là pour vous accueillir et vous conseiller du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, ainsi que le dimanche matin de 9h à 12h30 (fermé l’après-midi).

Venez profiter de ces belles offres durant les soldes pour faire de votre jardin un véritable havre de paix !

Nicolas Bailly Horticulteur - Rond-point des jardiniers - 123 route de Dole - 71380 Saint-Marcel - 03 85 96 69 78