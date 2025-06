« Le Songe de La Fontaine » - L’Enchanteur ressuscite La Fontaine : un spectacle grandeur nature où les fables prennent vie aux Écuries de Chaumont

Entre rêve éveillé et fables incarnées, la Compagnie L’Enchanteur offre un spectacle d’une beauté saisissante, mêlant poésie, décors somptueux pour une immersion totale dans les fables. Ce samedi, pour son premier week-end de lancement, Le Songe de La Fontaine a transporté petits et grands dans l’univers fantasque et profond du célèbre fabuliste.