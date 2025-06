Élections municipales 2026 : Brigitte Mortier-Krasnicki est nommée cheffe de file Horizons de Chalon-sur-Saône

La référente Horizons sur les sujets régaliens réaffirme son engagement en faveur d’une société plus juste et plus égalitaire. Plus de détails avec Info Chalon.

En 2026, Horizons (HOR) , le parti de centre droit créé par fondé en 2021 par le maire du Havre (Seine-Maritime) et ancien Premier ministre Édouard Philippe, a pour objectif de faire des élections municipales un succès en renforçant son ancrage, en conquérant de nouvelles communes et en faisant réélire ses maires et ses alliés.

Pour y parvenir, 165 premiers chefs de file ont été nommés, avec pour mission de dialoguer avec les partenaires de leur territoire et «de rassembler largement toutes celles et tous ceux qui veulent agir pour leur commune».

Pour la ville de Chalon-sur-Saône, c'est Brigitte Mortier-Krasnicki, avocate et référente Horizons sur les sujets régaliens, qui a été nommée.

La cheffe de file Horizons de Chalon-sur-Saône réaffirme ainsi «son engagement en faveur d'une société plus juste et plus égalitaire».

Favorable à l'unité et la cohésion de la France autour de ses valeurs, de son histoire et de sa culture, Brigitte Mortier-Krasnicki «combat toute tentation anti-démocratique qui préfère la voie de la violence et de l'émeute à l'accomplissement des droits du citoyen».

Elle appelle également l'ensemble des citoyennes et citoyens à se mobiliser pour l'élection municipale en s'inscrivant dès maintenant sur les listes électorales de la ville de Chalon sur Saône.

De plus amples détails vous seront communiqués à l'occasion d'une conférence de presse qui se tiendra le jeudi 10 juillet 2025 à l'Hôtel Saint-Régis de Chalon-sur-Saône.

À noter que vous pouvez rejoindre les rangs d'Horizons (HOR) et Édouard Philippe en cliquant ici ou en contactant Benoît Leguay-Conrard, le coordinateur local pour le parti, par mail : [email protected]



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati