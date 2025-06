AVIS DE DECES - Madame Chantal DARD née RENAUD

SAINT-MARCEL



Daniel, son époux ;

Danièle TRIMAILLE, Bernard et Colette RENAUD, sa sœur, son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Chantal DARD née RENAUD

survenu le 22 juin 2025,

à l'âge de 78 ans.

La cérémonie sera célébrée, lundi 30 juin 2025, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Chantal repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy jusqu'à vendredi 27 juin à 18 heures.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.