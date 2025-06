AVIS DE DECES - Madame Monique PAILLOUX née AUBERT

VARENNES-LE-GRAND - LA CHARMÉE - SAINT-AMBREUIL - SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Monsieur Charles Pailloux, son époux ;

Rémy (†) et Christine,

Jean-Marc,

Françoise et François Duparay-Pailloux,

Gérard et Nelly,

Raphaël (†) et Brigitte

ses enfants et leurs conjoints,

ses 14 petits-enfants

et leurs conjoints,

ses 20 arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique PAILLOUX née AUBERT

survenu le 23 juin 2025,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le 27 juin à 14h30 en l'Eglise de Varennes-le-Grand.

La famille rappelle à votre souvenir ses fils

Raphaël

décédé en 2018

et

Rémy

décédé en 2022.

Monique repose à la chambre funéraire Roc Eclerc à Saint-Rémy.

La famille remercie les professionnels de santé et le personnel des Ailes d'Argent.

Fleurs naturelles uniquement.

Pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.