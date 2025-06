AVIS DE DECES - Monsieur Jean VILLETTE

SAINT-MARCEL



Josette Villette,

son épouse ;

Christelle et Franck Lebret,

Delphine et Frédéric Linas,

ses enfants ;

Ludivine et Quentin,

Alexandre, Antoine,

Agathe, Louise,

ses petits-enfants ;

Violette,

son arrière-petite-fille chérie ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean VILLETTE

survenu à l'âge de 85 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu samedi 28 juin, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium du Creusot.

Jean repose à la chambre funéraire du Pranet à

Ouroux-sur-Saone.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.