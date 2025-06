Le Village des alternatives vous attend à LUX les 28 et 29 juin

Les 28 juin de 14 à 23H et 29 juin de 10 à 19H 2025 à pied, à vélo, en covoiturage, en bus ou en train, rendez-vous à LUX 71100

L’association ACTE (Association Chalonnaise pour une Transition Ecologique et citoyenne) et la municipalité de LUX vous invitent au Village des Alternatives pour un week-end de fête et d’échanges.

Vous pourrez profiter d’un temps dédié aux rencontres et aux initiatives pour une transition écologique et solidaire.

Que vous souhaitiez faire vos premiers pas sur la voie du changement ou que vous soyez déjà engagés dans une démarche de transition, vous trouverez sur les nombreux stands et au fil des conférences : des informations spécifiques, des exemples inspirants et des produits éco-responsables.

Après Fragnes la Loyère en 2023, c'est la commune de Lux qui accueille cette année notre festival et ses partenaires, avec une grande diversité de thèmes abordés :

Agriculture, Alimentation, Santé, Nature, Biodiversité, Forêt

Solidarité, Vivre ensemble, Communication

Mobilité, Transport, Tourisme

Énergie, Habitat, Déchets

Économie, Finances

Vous pourrez trouver des activités adaptées à tous les âges : animations et démonstrations diverses, ateliers et jeux pour les enfants, sans oublier la Culture : musique, danse, créations artistiques et expositions vous accompagneront tout au long du week-end.

Des Alternatives existent, semons notre futur.

Venez assister à la soirée festive du Village des alternatives ! Au programme, un concert joyeux et dansant sera assuré par Les Escargosses.

Le repas est assuré par La Cariole Rouge (un repas végétarien, local et bien copieux au rendez vous !) Une buvette sera présente tout au long de la soirée pour vous désaltérer !

https://www.helloasso.com/associations/acte-association-chalonnaise-pour-une-transition-ecologique-et-citoyenne/evenements/repas-festif-village-des-alternatives

Si vous souhaitez aider pour la bonne organisation de ces deux journées, vous pouvez être bénévole:

https://framaforms.org/questionnaire-benevoles-vda-2025-1744899204

Si vous voulez participer au financement participatif de l'évènement :

https://www.helloasso.com/associations/acte-association-chalonnaise-pour-une-transition-ecologique-et-citoyenne/formulaires/3

Toutes les informations sont disponibles sur le site : https://www.chalontransition.org/village-des-alternatives-alternatiba-2025/