Fin de saison du KARATHAÏ !

L'assemblée générale du club KARATHAÏ s'est tenue ce mardi 24 juin à la Brasserie des Arts, nous remercions Mario Poddighe pour le bel accueil et son magnifique vin d'honneur !



Le Président, Patrice Piquerez ouvre la séance relatant la vie du club entre les stages et les compétitions !

Près d'une quinzaine de podiums nationaux et plusieurs titres sont soulignés ! Le président remercie les compétiteurs pour leurs très beau parcours dans les différentes disciplines, Karaté Full et Light Contact, Karaté Mix (MMA) et Muay-Thaï. Le club termine à 150 licenciés pour cette saison !



La trésorière, Christelle Piquerez se lance à son tour pour énoncer un bilan à l'équilibre. Entre déplacements aux compétitions, achats de matériels, frais de stages...les comptes sont bons !



Dominque Rougeron, Conseillère Déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs félicitait le club pour ses excellents résultats mais aussi pour la bonne humeur des adhérents, puisque près de 40 personnes étaient présentes lors de cette assemblée !



La fin de saison à la maison des sports se terminera ce samedi 28 juin, des entraînements seront proposés aux licenciés sur juillet, à la roseraie Saint-Nicolas !



Reprise de la 35ème saison, le lundi 1er septembre, séance découverte aux heures de cours, infos site www.karathai.fr, par message sur [email protected], instagram @karathaï_chalon !

Vous pourrez nous retrouver au forum du sport, le samedi 6 septembre !



Nous recevrons comme l'an passé Yohan LIDON, multiple champion du monde de Kick-Boxing et Muay-Thaï le samedi 25 octobre !