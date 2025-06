Le rond-point des Jardiniers bloqué par un accident ce vendredi matin

Si l'accident a mobilisé une dizaine de sapeurs-pompiers et 4 véhicules, et que les automobilistes étaient sortis de leurs véhicules à l'arrivée des secours, il n'en demeure pas moins que la circulation est totalement saturée sur ce secteur. De très forts ralentissements sont signalés sur la déviation de Saint-Marcel, le temps de l'évacuation des véhicules et du nettoyage des chaussées.