Journée nationale de réflexion sur le don d'organes : Inauguration de ‘l’Arbre de vie’ à proximité de l’Hôpital William Morey

Chalon-sur-Saône, ville ambassadrice du don d’organes à la hauteur de son statut. Les discours et le photoreportage d’info-chalon.com.

Jeudi 26 juin 2025 à 11h à l’Hôpital william Morey, l’angle de la rue du Capitaine Drillien et rue des Lieutenants Chauveau à Chalon-sur-Saône, dans le cadre de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, se déroulait la cérémonie d’inauguration de «l’Arbre de vie" en présence, des représentants des associations France Adot 71 (Association de dons d’organes et de tissus), Chpot Chalon-sur-Saône (Coordination hospitalière de prélèvements d’organes et de tissus, France Reins…

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Bruno Legourg, Premier adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable assisté de Bruno Cottier, Technicien aux Espaces verts, d'Isabel Paulo, conseillère municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, du Docteur Philippe Dubot, Président de la Commission médicale de l’Hôpital William Morey, de Georges Rollin, Président de France ADOT 71 (association de dons d’organes et tissus, de Jérémy Corneloux, Infirmier coordinateur de dons d’organes, de Nicolle Duplus, Présidente France reins Bourgogne...

Extraits des discours prononcés:

Nicolle Duplus : « Je voudrais tout simplement remercier les donneurs d’organes et leurs familles, remercier la Mairie de Chalon-sur- Saône et l’hôpital pour leurs aides dans toutes nos actions. Vous êtes ville ambassadrice et vous êtes toujours présent à nos côté que ce soit l’hôpital où vous, ville de Chalon et c’est très important pour nous ! ».

Georges Rollin: « Pour ceux qui nous connaissent pas, nous sommes association départementale dépendante d’une Fédération Nationale et notre métier, c’est de sensibiliser et d’informer les populations afin de les aider à la réflexion d’abord sur le don d’organes et toutes les modalités à connaître mais aussi : le taux de refus, comment informer ses proches… et donc notre mission c’est de travailler aussi dans les lycées, les collèges et certaines entreprises, partout où on nous demande pour faire de la formation et de la sensibilisation en coordination avec l’association du Don du Sang afin de faire passer notre message. Notre métier c’est de continuer de sensibiliser car à l’heure actuelle en France, nous avons un taux de refus de 40% et bien malheureusement cela représente des greffes qui ne se font pas, c’est pour cela qu’il faut continuer à sensibiliser et informer un maximum de gens car malheureusement en France, il y a 22 500 personnes qui attendent un organe avec des chiffres d’urgence qui correspondent à 11 000 personnes qui sont en liste d’attente d’urgence et malheureusement il faut savoir que cela cause 800 000 décès par an. Donc notre association essaie de faire réduire ces chiffres par une prise de conscience et une sensibilisation car malgré les 6 000 greffes qu’il y a eu en 2024, on n’arrive pas à combler cette grosse défaillance d’ y penser et d’en parler ! ».

Jérémy Corneloux (CHPOT): « Juste pour donner quelques chiffres sur le don et sur la greffe, chaque année l’agence de biomédecine fait un baromètre, et pour donner ce qui en ressort, c’est qu’il y a 80% des français qui sont pour donner leurs organes après leur décès mais la problématique c’est qu’actuellement il n’y a que 50 % des personnes qui ont exprimé leur volonté à leur proche et c’est ce que l’on rencontre nous tous les jours dans les entretiens avec les familles. C’est que très souvent les gens expriment une opposition du fait de la méconnaissance du choix de leur proche. Je remercie d’avance tout le monde de bien vouloir exprimer ses choix envers ses proches. Il y a un côté positif quand même, c’est en 2024, il y a eu plus de 6 000 greffes et c’est un chiffre qui n’avait jamais été atteint depuis 2017 donc c’est bien et si cela continue comme cela, c’est plutôt un bon espoir. On va voir si cela se maintient ! ».

Philippe Dubot : « J’interviens à double titre comme président de CME. L’Hôpital de Chalon comme vous le savez est très impliqué dans le don d’organes avec la Chpot en particulier. On a d’ailleurs un service de dialyse qui est extrêmement développé et qui fait beaucoup de consultation. Moi je veux surtout insister sur le fait que le don d’organes, cela fait partie d’une chaine et s’il n’y avait pas tous les gens qui sont ici autour de la table, s’il n’y avait pas tous ces infirmiers qui s’impliquent dans le don d’organes, s’il n’y avait pas tous ces infirmiers du bloc opératoire, tous les infirmiers post-greffe etc.. cela ne fonctionnerait pas. Mais comme cela a été rappelé au départ ceci c’est la fin de la chaine, le début de la chaine, c’est «En parler autour de soi ». C’était le slogan de l’an dernier, cela a été repris de façon un peu différente cette année sur la journée du don d’organes qui a eu lieu dimanche mais le principal c’est d’en parler, c’est que tout le monde soit au courant. Cela a été redis il y a deux minutes avec la Chpot, le problème, c’est le refus mais pourquoi il y a des refus c’est parce que les gens ne sont pas informés. Encore une fois, l’information c’est le plus important et on a tous notre rôle à jouer dans cette chaine, qui est une chaine de l’espoir parce que comme l’a dit Georges Rollin, il y a énormément de patients qui attendent, et plus ils attendent longtemps et moins ils ont de chance de pouvoir obtenir ce graal qui leur permet de retrouver une vie normale. Encore une fois, ceci est extrêmement important et moi, pour suivre énormément de patients greffés, la vie redevient normale pour ces patient là et c’est extrêmement important. Grâce à cela, vous le verrez tout à l’heure si vous avez la chance de le voir, un patient greffé, il peut refaire quelques milliers de kilomètres en vélo sans aucun problème donc continuez, continuez à informer et merci encore aux associations pour tout le travail qu’elles font. Merci pour cette plantation et merci à la Mairie d’être partenaire avec le fait que vous êtes aussi ville ambassadrice du don d’organes et donc cela fait partie aussi de cette chaine d’informations, si tout le monde y participe c’est formidable. Merci à toutes et à tous ! ».

Le mot de la fin revenait à Bruno Legourd : «Tout d’abord je veux excuser Alain Gaudray retenu sur Mâcon ce matin ! Il y a un an effectivement la ville de Chalon signait la convention comme ville ambassadrice du don d’organes et une ville ambassadrice, elle a des devoirs vis-à-vis des associations et au-delà mais aussi vis à vis des patients de les aider, d’expliquer et de les accompagner. Une symbolique qui matérialise bien cette position de ville ambassadrice […] Je vous remercie ! ».

(A suivre sur info-chalon, l’interview d’Alain Gaudray, retraité praticien de l’Hôpital William Morey , ancien anesthésiste réanimateur, ancien responsable du Samu dans les années 1990, responsable du bloc opératoire sur une période et responsable de la coordination du prélèvement d’organes pendant une quinzaine d’années).

