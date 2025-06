Vigilance orange élargie ce week-end, jusqu’à 42 °C attendus lundi en France

Les fortes chaleurs « donneront des valeurs comprises entre 35 et 38 degrés, localement 39 degrés voire plus en pointe à l’intérieur des terres », précise Météo France. La chaleur persistera avec une nuit de vendredi à samedi « très chaude et étouffante ». Et samedi les maximales seront proches de 37 à 39 degrés. Un pic exceptionnel de chaleur qui devrait sévir fortement au cours du week-end. Un nouvel épisode orageux pourrait intervenir à compter de lundi notamment en Saône et Loire, avec le pic de chaleur à son maximum ce lundi.