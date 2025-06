Un village installé place de l’Hôtel de ville sur la sensibilisation et l’information sur le don d’organes

Le clin d’œil info-chalon.com

À l’occasion de la journée nationale du don d’organes et de tissus, un village de sensibilisation a été installé sur la place de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône ce jeudi 26 juin 2025 à partir de 14h.

De nombreux intervenants étaient présents pour nous informer et nous sensibiliser sur les dons d’organes. Deux associations étaient représentées: l’ADOP (Association pour le Don d’Organes et de Tissus) et France Reins (Association qui représente les personnes atteintes de maladies rénales).

Sur place on comptait également sur une équipe spécialisée du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, la CHPOT (Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus) qui œuvre directement avec les familles du défunt.

Un grand merci aux organisateurs et aux intervenants pour cette belle initiative.

J.P.B et Nathan D.S.O