"Calculettes", "permis internet" et "permis savoir rouler à vélo" remis aux élèves de CM2 des écoles de Saint Rémy.

Tous les élèves de CM2 des trois groupes scolaires de Saint Rémy conviés salle du conseil afin de recevoir les traditionnelles calculettes et leur permis internet pour leur entrée en 6ème au collège.

Les élèves de CM2 des écoles primaires Henri Clément, Lucie Aubrac et Ruisseau Mauguet, accompagnés de leurs enseignantes, ont été accueillis à la mairie par Madame le maire et l’adjointe aux affaires scolaires afin de recevoir leur permis internet, l’attestation savoir rouler à vélo et les calculettes pour leur entrée en 6ème. La calculette, outil devenu indissociable des élèves, leur est offerte par la municipalité, identique pour tous, elle est le signe de l’égalité des chances.

Madame le maire leur a expliqué le but de cette distribution des calculettes en leur rappelant qu’il fallait en prendre soin car, ces calculatrices, ils vont les utiliser au moins jusqu’en 3ème.

Florence Plissonnier maire de St Rémy, Brigitte Martin adjointe, Florent Guillerminet ont remis les permis internet et vélo ainsi que les calculettes aux 71 écoliers de la commune.

Ils ont terminé par une visite sur la terrasse en toiture de la mairie d’où ils ont pu admirer Saint Rémy.

C.Cléaux