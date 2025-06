Ali Tekin, le primeur qui privilégie les légumes et les fruits français !

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 27 juin, à 10 heures 15, Info-Chalon s’est rendu Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône pour rencontrer, le primeur Ali Tekin qui propose à sa clientèle des légumes et des fruits de qualité.

Présent sur les marchés de Chalon le vendredi et le dimanche, vous trouverez ce sympathique primeur sur la place Saint Vincent à la hauteur du restaurant anciennement ‘La Cathé’.

La société Tekin existe depuis plus de 30 ans et elle privilégie à 95% les fruits et les légumes français de la région d’Ardèche et de Valence (Drôme) car pour Ali, la bonne qualité de ses fruits et de ses légumes passent avant tout !

Basé à Mâcon Ali Tekin est présent sur de nombreux marchés du département (6 fois par semaine) à Cluny, Belleville…

N’oubliez pas, que l’Agence Régionale de Santé recommande de manger 5 fruits et légumes par jour, alors autant qu’ils aient du goût ! Avec Ali Tekin, mettez du frais et du sain dans vos assiettes.

Publi-information

J.P.B et Nathan D.S.O