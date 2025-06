A l’occasion de ses 90 ans d’existence, le club bouliste de l’Amicale Boule des Charreaux mis à l’honneur par la ville de Chalon-sur-Saône

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 27 juin à 16h45, au Salon d'Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, avait lieu une cérémonie de réception à l'occasion des 90 ans de l'Amicale Boule des Charreaux.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Mickael Badey, Président du club bouliste des Charreaux, d’Hervé Jacquier, secrétaire du club, de Pascal Prudon ancien président du club pendant 30 ans, d’Alain Sparhubert, ancien président du club et de nombreux licenciés et sympathisants.

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Très heureux de vous recevoir à l’Hôtel de Ville pour fêter l’anniversaire de votre club qui a 90 ans d’existence. Cela nous fait plaisir de vous recevoir à l’Hôtel de Ville, d’ailleurs on en avait parlé avec votre Président tout en sachant que vous avez un weekend bien chargé mais nous aussi […] J’avais souhaité pour votre club que l’on marque le coup en présence de la presse que je remercie de sa présence et souligner la longévité de votre club. Parce que ce n’est pas tout de le dire, on fête l’anniversaire mais c’est le fait de revenir sur les années 1930 / 1935 pour être précis et qui a marqué d’ailleurs l’histoire du quartier des Charreaux parce qu’en fait votre club, il est presque aussi vieux que le quartier. Votre club de l’amicale boule des Charreaux est né en avril 1935 et votre association sportive naît dans un contexte à cette époque là, où le quartier est en train de se constituer car les Charreaux au début, ce sont des cités jardins, il avait été conçu comme cela […] Mais les Charreaux, c’est surtout un village, un état d’esprit , un lieu qui est à part qui à sa propre entité où il y a une vie associative bien développée comme on peut le voir ici et qui donne l’occasion aux habitants de se retrouver régulièrement. Au milieu de ce panorama associatif, il y a également vous avec ce club. Donc je veux vraiment vous remercier d’être là et de continuer à faire vivre ce club même si je sais que les effectifs sont pas aussi florissants qu’ils ont été à une époque mais l’important c’est de tenir. Nous avons investi dans votre club […] J’espère que cela vous a donné satisfaction, nous aussi, c’est un encouragement que l’on vous adresse à ce titre là […] Je vous remercie vraiment, je vous félicite et je vous incite à continuer même si je sais que le monde associatif et sportif a besoin de bénévoles et de licenciés pour continuer de tourner […] Ce que l’on peut vous dire à travers de cette petite réception toute simple, c’est que la Ville de Chalon reste à vos côtés et c’est le message que j’ai envie de vous passer ici à cette occasion là. Elle reste à vos côtés comme elle l’a toujours été par les subventions de fonctionnement, par les prestations gratuites, par la Fispac quand vous en avez besoin […] et pour bien d’autres choses encore si cela est nécessaire car pour nous, c’est important d’avoir des vies associatives et sportives à Chalon […] Le rayonnement d’une ville, cela se joue sur tout, cela se joue sur la voirie, la culture, le patrimoine, le tourisme, le commerce et cela joue aussi sur le monde associatif et sportif. Vous y contribuez et à ce titre là on est très heureux de vous recevoir à l’Hôtel de Ville pour vous souhaiter un joyeux anniversaire ! ».

Mickael Badey : « Sachez monsieur le Maire que pour notre club, c’est une fierté d’être ici, d’être reçu ici, et à la fois une fierté, un grand honneur et un privilège. Nous nous étions rencontrés à l’occasion du Maire en direct, nous avions échangé et vous aviez retenu nos échanges et sachez que cela nous fait très plaisir d’être ici. Je voudrais également vous remercier de tous les investissements qui ont été faits pour notre club et on vous remercie d’être à nos côtés. Je voudrais également remercier l’ensemble de nos licenciés, de nous être fidèles, depuis des années car sans eux, il n’y aurait pas de club. Je voudrais avoir aussi une pensée pour tous les présidents qui se sont succédés auparavant et d’ailleurs j’ai vraiment voulu faire venir Pascal Prudon qui même s’il est parti de notre club a été Président de l’Amicale Boule des Charreaux plus de 30 ans dans le bureau du club dont 28 ans comme Président et Alain Sparhubert, ancien Président du club qui est toujours avec nous […] Donc un seul mot, un grand merci à tous ! ».

Clin d’œil à Pascal Prudon,

