Une carte qui sent bon l’été Chez Louis : venez découvrir les saveurs du moment !

Le soleil est là, et avec lui, une irrésistible envie de fraîcheur, de plats faits maison et de moments gourmands.

Les formules du midi

Tous les midis (hors week-ends et jours fériés), profitez de la formule à 18 € : une entrée + un plat du jour ou un plat + un dessert, accompagnée d’un verre de vin, d’une pression ou d’un sirop à l’eau.

Et pour les plus gourmands, le menu "Le Louis" à 29,50 € permet de piocher librement dans la carte pour composer un trio entrée/plat/dessert à votre image.

Des salades généreuses et sauces maison

Salade César, Fraîcheur, Chèvre chaud ou encore Veggie… chacune est élaborée avec des produits frais et des sauces maison, pour une explosion de saveurs et une légèreté parfaite en plein été.

Des entrées et plats qui célèbrent le goût

Terrine maison, gaspacho, marinée de saumon, œuf meurette ou gâteau de foie de volaille… les entrées s’annoncent aussi appétissantes que les plats : retour de pêche, risotto, magret de canard, pièce du boucher ou encore le fameux Burger du Louis, une institution à lui tout seul !

Fromages et douceurs pour finir en beauté

Côté fromages, blancs de campagne ou assiette à la coupe. Côté desserts : crème brûlée du chef, tiramisu, croustillant au chocolat ou café gourmand à 7,50 € avec 4 petites gourmandises maison !

Une spécialité à découvrir chaque fin de semaine

Les vendredis, samedis et lundis, Chez Louis vous propose sa spécialité maison : la tête de veau aux fines herbes, servie avec ses légumes et son pot-au-feu, pour 18 €. Un plat typiquement français qui ravira les amateurs de cuisine traditionnelle.

Et pour les petits gourmets ?

Un menu enfant à 11 € avec croquettes de poulet, légumes ou frites maison, glace et sirop à l’eau. Parce que les enfants aussi méritent leur moment gourmand.

Chez Louis – Service du midi uniquement

Plats faits maison à base de produits frais

Sélectionné par le Gault & Millau 2024–2025

Accords mets et vins régionaux inclus dans la formule