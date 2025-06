Bourgogne-Franche-Comté – Près de 195 millions d’euros de financements votés, dont de nombreux projets pour la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire

Réunis les 26 et 27 juin à Dijon, les élus de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont tenu leur dernière session plénière présidée par Marie-Guite Dufay. Un moment solennel pour la présidente sortante, qui a rappelé son attachement aux territoires et son bilan axé sur la justice sociale, la transition écologique et le développement économique. La commission permanente du vendredi 27 juin a validé plus de 194,3 M€ de financements. Retour sur les principales mesures concernant la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire.

Développement économique

➔ Aides individuelles aux entreprises

Afin de soutenir l'entrepreneuriat (TPE/PME), la Région attribue un montant total de 2,32 M€ en faveur de 25 entreprises :

■ 23 entreprises aidées sous forme d'avances remboursables à hauteur de 2,3 M€ (soutien à la croissance et à la création, à l’investissement matériel, à la transmission, ou au recrutement de cadres), dont :

- ADEE ELECTRONIC à Pont-de-Pany (Côte-d’Or) : 200 000 € ;

- CLEMENT SAS à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) : 200 000 € ;



Deux entreprises accompagnées, sous forme de subventions, au titre du dispositif « Conseils stratégiques » :

COMEP SICOP à Saint-Agnan (Saône-et-Loire) : 5 000 €.

➔ Soutien aux TPE



Dans le cadre de son Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), la Région mène une politique ambitieuse en faveur des TPE.

Elle accompagne la création, la reprise, la croissance et les projets d’investissement de ces entreprises artisanales, commerciales et de services, afin de permettre la création et le maintien d’emplois sur son territoire.

26 projets sont soutenus sous forme d’avances remboursables pour un montant total de 706 504 €, permettant le maintien et/ou la création de 81 emplois.

Parmi les TPE bénéficiaires :

■ EURL Le Fournil de Rancy (boulangerie-pâtisserie) à Rancy (Saône-et-Loire) : 45 000 €.

Économie sociale et solidaire (ESS)

➔ Soutien à l’investissement des entreprises de l’ESS

Dans le cadre de l’aide au développement des entreprises de l’ESS, la Région accorde une subvention globale de 339 148 € pour soutenir les investissements matériels et immobiliers de huit structures :

■ Association Comité d’amis Emmaüs à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) : 72 601 € ;

■ Association Sentiers à Dijon (Côte-d’Or) : 31 062 € ;

■ Coopérative agri-culturelle Ferments Communs à Mâlain (Côte-d’Or) : 72 640 € ;

■ Entreprise DESIE à Chenôve (Côte-d’Or) : 33 247€.

Agriculture

➔ Soutien aux services de remplacement

Les services de remplacement, groupements d’employeurs dirigés par des agriculteurs bénévoles, ont pour mission de proposer des salariés, agents de remplacement, à leurs agriculteurs adhérents qui souhaitent ou qui sont contraints de s’absenter momentanément de leur exploitation.

La Région accorde une subvention globale de 400 000 € pour soutenir :

■ La Fédération régionale des services de remplacement Bourgogne-Franche-Comté, qui met en œuvre des actions d’animation, de promotion et d’appui à la professionnalisation ;

■ Les sept services départementaux du territoire (Côte-d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne), afin de diminuer le coût du remplacement facturé aux exploitants.



➔ Accompagnement des agricultrices et agriculteurs fragilisés

Une subvention globale de 90 000 € est octroyée aux quatre associations du réseau régional Solidarité

Paysans pour soutenir leurs actions d’accompagnement des agricultrices et agriculteurs fragilisés en 2025.

Il s’agit d’un accompagnement personnalisé, global et sur la durée, pour aider à résoudre les difficultés auxquelles les personnes sont confrontées et les orienter et les accompagner sur les dispositifs nationaux existants.

Tourisme

➔ Soutien aux activités touristiques

Les élus approuvent quatre projets de développement d’activités touristiques pour une enveloppe globale de 123 882 € :

■ 15 520 € à la SARL Bourgogne Détente pour la création d’une offre de vélotourisme innovante et durable sur le territoire du Clunisois et la Bourgogne du Sud (Saône-et-Loire).

Apprentissage

➔ Investissements et équipements dans les CFA

Une enveloppe globale de plus de 1,2 M€ est octroyée à dix CFA de Bourgogne-Franche-Comté pour moderniser leurs locaux et leurs équipements :

■ CFA Automobile de Mâcon (Saône-et-Loire) ;

CFA des Compagnons du Devoir à Dijon (Côte-d’Or) ;

■ CFA des Préparateurs en Pharmacie à Talant (Côte-d’Or) ;

■ CFA du transport AFTRAL à Dijon (Côte-d’Or) ;

■ L’École des métiers Dijon Métropole à Dijon (Côte-d’Or).



Formations sanitaires et sociales

➔ Soutien aux instituts de formations sanitaires et sociales

La Région participe à l’investissement et au fonctionnement des instituts de formation à hauteur de 10,24 M€ :

■ Au titre des investissements, une enveloppe de 529 693 € est dédiée à la mise aux normes de sécurité et incendie des bâtiments, aux travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, à la rénovation énergétique et thermique, et à la modernisation des équipements :

▶ Travaux de rénovation de salles et du parking à l’IFSI de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) ;

▶ Acquisition de mannequins pour le département maïeutique de l’UBE à Dijon (Côte-d’Or) ;

▶ Achat d’équipements pour l’ouverture de la filière orthoptie (en septembre 2025) à l’UBE à Dijon (Côte-d’Or) ;

▶ Réingénierie du wifi à l’IFSI de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) ;

▶ Acquisition d’un logiciel pour le Campus Paramédical de Dijon (Côte-d’Or).



■ Pour soutenir le fonctionnement des instituts et des départements universitaires de la maïeutique et des sciences de la rééducation du territoire, les élus votent une enveloppe complémentaire de 9,71 M€ pour l’année 2025.



➔ Bourses sanitaires et sociales 2025-2026

La Région gère depuis 2004 les bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation. Elle affecte aujourd’hui 8,1 M€ (dont 7 M€ pour le secteur sanitaire et 1,1 M€ pour le secteur social) afin de procéder aux versements des bourses sanitaires et sociales dès août 2025 au titre de l’année scolaire 2025-2026.

Lycées

➔ Programme GREAL (grosses réparations, entretien et adaptation des locaux)

Au titre du programme GREAL dans les lycées, les élus régionaux affectent une enveloppe totale de 1,87 M€ pour les opérations de modernisation, de réhabilitation lourde, de restructuration ou d’extension de locaux (rénovation sans modification architecturale et/ou fonctionnelle significative, actions visant des économies d’énergie et la sécurisation).



➔ Restructuration et réhabilitation des lycées

Le Programme de restructuration et réhabilitation des lycées (PRRL) concourt aux plus grosses opérations de réhabilitation, d’extension et de construction, avec la sobriété énergétique et la rationalisation du patrimoine comme objectifs majeurs.

Les élus affectent un montant total de 1,37 M€ de crédits complémentaires les opérations ci-dessous :

■ 670 000 € pour la restructuration du restaurant scolaire du lycée technologique Gustave Eiffel à Dijon (Côte-d’Or).

Enseignement supérieur

➔ « Itinéraire chercheur-entrepreneur »

Les élus votent une subvention de 902 000 € pour financer dix parcours au titre du dispositif « Itinéraire chercheur-entrepreneur ».

Cette initiative vise à inciter les jeunes chercheurs (doctorants ou postdoctorants) à créer leur entreprise à l’issue de travaux de recherche, ou à s’intégrer dans une start-up/PME régionale désireuse de s’ouvrir à un nouveau marché ou une nouvelle activité. Il a également pour objectif de favoriser l’emploi de jeunes chercheurs au sein d’entreprises du territoire.

Dix candidats, six doctorants et quatre postdoctorants, rattachés à l’UBE, à l’UMLP et SupMicrotech-ENSMM, ont été retenus.

Aménagement du territoire

➔ Politique de la ville

Les élus votent une subvention de 100 300 € au titre du dispositif régional FAP (Fonds d’aide aux projets) en faveur des QPV (Quartiers prioritaires de la ville), afin d’apporter une réponse partenariale, rapide et ponctuelle à des initiatives portées par des associations ou des communes, pour améliorer la qualité de vie des quartiers et de leurs habitants.

➔ ENVI (Espaces Nouveaux ; Villages Innovants)

Le programme ENVI a pour objectif de renforcer la cohésion territoriale et sociale dans les espaces ruraux pour les citoyens qui y vivent ou qui veulent s’y installer, de mettre en avant la capacité de ces territoires à produire de la richesse, à innover, à se positionner comme espaces à potentiels et de favoriser le lien ville/campagne. Les projets doivent être localisés dans les communes de moins de 2 000 habitants.

À ce titre, plusieurs communes et associations bénéficient d’une enveloppe globale de 561 500 €, dont :

■ 39 000 € pour l’aménagement de la cour d’école à Lucenay L’Évêque (Saône-et-Loire).



➔ Contrats « Territoires en action »

La Région investit près de 170 millions d’euros à travers les contrats « Territoires en action » 2022-2028 (TEA) afin d’accompagner les projets des collectivités contribuant autant à leur adaptation au changement climatique qu’à leur attractivité. 35 territoires ont signé ces contrats avec la Région pour la période 2022-2028.

Dans le cadre du volet territorial du dispositif TEA, la Région soutient les projets d’investissement de treize territoires à hauteur de 5,2 M€ :

■ PETR Val de Saône Vingeanne (Côte-d’Or) :

▶ 80 000 € pour la construction d’un bâtiment de services et de logements sur le site de l’ancienne Auberge du Cheval Rouge à Villers-les-Pots ;

■ Syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne (Saône-et-Loire) :

▶ 157 751 € pour la création d’une salle de danse intercommunale à Branges ;

▶ 649 780 € pour la construction d’une salle multisports intercommunale à Branges ;



Dans le cadre du volet métropolitain du dispositif TEA, la Région soutient les projets d’investissement de deux territoires à hauteur de 4,94 M€ dont la Communauté urbaine Creusot-Montceau (Saône-et-Loire) :

▶ 1 893 620 € pour la construction d’une résidence étudiante de 100 logements au Creusot ;

▶ 218 530 € pour la requalification et la pérennisation du site industriel Valerius à Saint-Vallier.



➔ Contrats « Centralités rurales en région » - C2R

Le dispositif « Centralités rurales en région » s’adresse aux communes de moins de 15 000 habitants. 128 villes de Bourgogne-Franche-Comté sont éligibles. Elles concentrent des commerces, des services et des équipements fréquentés par la population et par les habitants des communes voisines ne possédant pas cette même offre sur place. Ces pôles sont d’autant plus importants qu’ils sont situés hors des zones urbaines et animent le plus souvent des vastes territoires peu denses et éloignés des grands villes.

Les communes qui disposent d’une stratégie de revitalisation antérieure à cinq ans peuvent bénéficier d’une enveloppe maximale de 500 000 €, les autres d’une aide maximale de 200 000 €.

■ Dans le cadre des conventions en cours, les élus accordent 2,4 M€ à onze porteurs de projets, dont :

▶ 371 162 € à la commune de La Clayette (Saône-et-Loire) pour la requalification de la place de Lattre de Tassigny ;

▶ 188 358 € à la Société publique locale « Aménagement de l’agglomération dijonnaise » pour le désamiantage et la déconstruction de la friche de Colruyt à Genlis (Côte-d’Or).

À l’issue de cette commission permanente, le montant global de subventions octroyées par la Région au titre du dispositif C2R s’élève à 12,62 M€. Sur les 128 communes éligibles, la Région a désormais approuvé les conventions de 115 communes de Bourgogne-Franche-Comté.

Mobilité

➔ Mise en accessibilité de quatre arrêts routiers

La Région vote une subvention globale de 81 800 € pour financer les travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de quatre arrêts routiers :

■ Arrêt « Mairie » situé sur la commune de Broin (Côte-d’Or) ;

■ Arrêt « Cestres » situé sur la commune de Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or).

Environnement - Énergie

➔ Milieux aquatiques

La Région accorde une enveloppe globale de 198 650 € pour dix projets d’amélioration de la ressource en eau et de protection des milieux aquatiques, dont :

■ 29 263 € au Syndicat du bassin versant de la Vouge (Côte-d’Or) pour des travaux de restauration de la Vouge à Bessey-les-Cîteaux/Izeure ;

■ 41 400 € au Syndicat mixte du bassin versant de la Bourbince (Saône-et-Loire) pour le programme d’animation du contrat territorial Bourbince ;



➔ Protection de la biodiversité

Dans le cadre de sa politique en faveur de la biodiversité, la Région soutient les initiatives des collectivités et des structures associatives participant à la connaissance, à la préservation, à la gestion et à la valorisation de la biodiversité.

Elle réserve une enveloppe globale de 236 312 € pour soutenir cinq porteurs de projets, dont :

■ 119 118 € à la commune de Puligny-Montrachet (Côte-d’Or) pour l’aménagement et la renaturation de la place du Monument.



➔ Chaufferie bois plaquettes à Pouilly-en-Auxois (Côte-d’Or)

Dans le cadre de la politique de développement des énergies renouvelables, les élus accordent une subvention de 194 704 € à la SAEM ADOMA pour la création d’une chaufferie bois plaquettes au foyer ADOMA à Pouilly-en-Auxois.



➔ EFFILOGIS logement social et collectivités

Dans le cadre du dispositif EFFILOGIS, les collectivités ou bailleurs sociaux peuvent bénéficier d’une aide régionale pour la rénovation BBC (et pour la construction BEPOS-Bâtiment à énergie positive) de leurs bâtiments.

La Région accorde une subvention de :

■ 798 281 € à quatre bailleurs sociaux et à deux communes pour la rénovation de 401 logements sociaux dont Dijon (Côte-d’Or).

■ 2,97 M€ à 27 collectivités pour des travaux de rénovation de leurs bâtiments publics (mairies, écoles et groupes scolaires, maisons d’assistantes maternelles, salles des fêtes ou polyvalentes…), à :

▶ Chapaize, Salornay-sur-Guye, Saint-Yan, Dompierre-les-Ormes, Navilly, Saint-Firmin, L’Abergement-de-Cuisery (Saône-et-Loire) ;

▶ Gissey-sous-Flavigny, Chevigny-Saint-Sauveur et Orain (Côte-d’Or).

Numérique

➔ La Région accompagne le développement du numérique dans les territoires

La Région fait de la transition numérique une priorité stratégique. À l’occasion de cette commission permanente, les élus attribuent une subvention de 300 000 € au Syndicat mixte Nièvre numérique, au titre des « Territoires intelligents et durables », pour transformer et optimiser la gestion des services publics.

Une subvention de 7 500 € est aussi attribuée à l’EPLEFPA de Mâcon Davayé (Saône-et-Loire) pour acquérir un logiciel d’imagerie 3D pour la formation à la taille de la vigne en réalité virtuelle.

Les élus ont enfin voté une subvention de 60 000 euros à l’association Pluradys de Quétigny (Côte-d’Or), qui aide les enfants souffrant de troubles de l’apprentissage, afin de développer une plateforme numérique d’aide multigénérationnelle.

Culture et patrimoine

➔ Musique

Les élus accordent une enveloppe globale de fonctionnement de 2,32 M€ pour soutenir les acteurs de la musique, les lieux de diffusion et les conservatoires à rayonnement régional de Besançon, Dijon et Chalonsur-Saône en 2025 :

■ 1,2 M€ pour l’Opéra de Dijon (Côte-d’Or) ;

■ 350 000 € pour le conservatoire de Dijon (Côte-d’Or) ;

■ 350 000 € pour le conservatoire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).



➔ Soutien aux acteurs culturels du spectacle vivant

Les élus attribuent une enveloppe globale de 292 240 € pour soutenir les acteurs culturels du spectacle vivant (aide à la production des compagnies et aux structures de diffusion intermédiaires d’intérêt régional).

Parmi les aides votées :

■ 190 000 € d’aide à la production de 29 compagnies, dont :

▶ 10 000 € pour Caracol à Chenôves (Saône-et-Loire) ;

▶ 10 000 € pour Cirq’Onflex à Dijon (Côte-d’Or).



■ 102 300 € pour 12 lieux et structures de diffusion intermédiaires, dont :

▶ 12 000 € pour ECLA – Espace culturel Louis Aragon à Saint-Vallier (Saône-et-Loire) ;

▶ 9 600 € pour le Théâtre du Rempart à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or).



➔ Festivals et manifestations culturelles

La Région est aux côtés des festivals et des manifestations culturelles qui participent au maillage et à l’animation des territoires : spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque, arts de la rue…), manifestations littéraires ou cinématographiques.

Parmi les aides accordées :

■ 30 000 € pour la 26e édition du Tribu Festival, du 25 au 28 septembre 2025 à Dijon (Côte-d’Or) ;

■ 24 000 € pour le projet autour de la bande-dessinée « Un territoire rencontré et raconté en bande dessinée », porté par la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne (Saône-et-Loire).



➔ Soutien au patrimoine régional

Les élus régionaux accordent une enveloppe globale de 715 673 € aux projets de restauration et de valorisation du patrimoine régional.

■ Dans le cadre du soutien au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, trois projets de restauration bénéficient d’une subvention globale de 170 613 € :

▶ 47 632 € pour le château de Rochefort à Asnières-en-Montagne (Côte d’Or) ;

▶ 81 219 € pour l’église Saint-Saturnin à Saulieu (Côte-d’Or).



■ Une aide globale de 293 080 € est attribuée au titre du dispositif « Patrimoine régional exceptionnel » :

▶ 100 000 € pour la restauration extérieure de la collégiale de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) ;

▶ 100 000 € pour les travaux de reprise de la maçonnerie, de la charpente et des menuiseries extérieures du définitoire de l’abbaye de Cîteaux à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux (Côte-d’Or).



■ Une enveloppe totale de 177 609 € est dédiée aux actions de valorisation du patrimoine, dont :

▶ 20 000 € pour l’exposition « Les méandres du passé : quand la Bresse raconte l’âge du Bronze », du 11 juin au 15 novembre 2025 à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne (Saône-et-Loire).

Sport

➔ Aménagement sportif du territoire

La Région vote une enveloppe globale de 1,13 M€ pour accompagner les initiatives d’aménagement sportif du territoire. Elle soutient d’une part les projets d’acquisition de véhicules de transport collectif des sportives et sportifs, afin de mutualiser les déplacements et ainsi réduire les émissions de CO2 et les coûts impactant fortement le budget des clubs. Elle aide par ailleurs la construction, la réhabilitation et la rénovation d’équipements ou d’infrastructures sportives dites « spécialisées » ou de proximité, afin de doter le territoire d’espaces sportifs attractifs et performants.



■ Une subvention globale de 142 200 € est accordée à 12 associations pour l’acquisition de véhicules, dont :

▶ 12 000 € au Handball Pays Nuiton à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or) ;

▶ 10 800 € à Verdun Rugby Athletic Club à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire).

Depuis le début de l’année, 54 associations déjà pu bénéficier de ce dispositif.



■ Une enveloppe totale de 989 400 € est attribuée à 22 collectivités, associations ou sociétés sportives, pour de la construction, la réhabilitation ou la rénovation d’équipements sportifs spécialisés ou de proximité.



➔ Manifestations sportives

La Région attribue une aide de 118 700 € pour soutenir l’organisation de 26 événements sportifs en Bourgogne-Franche-Comté, dont :

■ 2 900 € aux Régates Mâconnaises pour le Championnat de France de Bateaux seniors-élite et paraaviron, du 11 au 12 octobre 2025 à Mâcon (Saône-et-Loire).

Jeunesse et vie associative

➔ Aide à l’emploi associatif

Mis en place en 2017, le programme régional d’aide à l’emploi associatif permet la création et la pérennisation d’emplois dans les associations, de manière à leur permettre de se structurer et de se développer. Il s’agit d’une aide au fonctionnement de 7 000 €. Depuis 2017, 1 726 postes en ont bénéficié.

Les élus régionaux accordent une aide en faveur de 31 nouveaux postes créés, transformés ou pérennisés, pour un total de 217 000 €.

Parmi les 26 associations bénéficiaires :

■ Société protectrice des animaux de la région creusotine à Marmagne (Saône-et-Loire).



Synthèse budgétaire