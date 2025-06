Météorites Expérience revient à Dijon : un week-end pour toucher les étoiles !

Jusqu’au 30 juin, la Société Astronomique de Bourgogne vous invite à plonger la tête dans les étoiles et les mains dans les cailloux venus de l’espace. Ateliers ludiques, animations pour petits et grands, et soirée spéciale le 30 juin pour l’Asteroid Day : le Jardin de l’Arquebuse devient votre base d’observation cosmique !

Et si une météorite se cachait au pied d’un arbre dijonnais ? C’est l’idée originale — et sérieuse — que propose la Société Astronomique de Bourgogne (SAB) avec son exposition interactive et immersive « Météorites Expérience », de retour au Jardin de l’Arquebuse à Dijon jusqu’au 30 juin 2025.

« Chacun peut devenir chasseur de météorites ! », s’amuse Éric Chariot, président de la SAB, qui coordonne cette opération placée sous le signe de la curiosité scientifique, de l'observation, et de la pédagogie active.



Pour les enfants, les curieux, les rêveurs et les passionnés

Cette année encore, le public scolaire est accueilli en semaine jusqu’à ce lundi 30 juin, tandis que le week-end est ouvert à tous : samedi 28 et dimanche 29 juin, de 14 h à 18 h.

À découvrir sur place, six ateliers de 30 minutes pensés pour voir, comprendre et manipuler :

« Le ciel me tombe sur la tête ! » : plongez dans une simulation d’entrée d’astéroïde dans l’atmosphère, au cœur du planétarium.

« Fouillons le sol » : devenez chercheur de météorites dans le jardin !

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir » : touchez de vraies météorites, apprenez à les reconnaître avec des experts.

« Dessine-moi une météorite » : grand tableau blanc pour petits artistes en orbite !

« Des planètes en peluche » : un jeu sensoriel pour remettre les planètes dans l’ordre du système solaire.

« Impacts dans la farine » : expérimentez les cratères comme sur la Lune... dans votre assiette !



Lundi 30 juin : une soirée spéciale pour l’Asteroid Day

Clôture en apothéose le lundi 30 juin, pour célébrer l’Asteroid Day, date anniversaire de la chute du célèbre astéroïde de Toungouska en 1908.

De 18h30 à 20h, le Jardin de l’Arquebuse accueillera une table ronde exceptionnelle avec : Renaud Trangosi, Karl Antier, Henri Boucher. Tous membres du réseau scientifique Vigie-Ciel, qui scrute les chutes de météorites en France et dans le monde. Thème de la rencontre : « Les chutes observées : que se passe-t-il quand une météorite touche terre ? »



Tout public : 28 et 29 juin (14h–18h)

Soirée spéciale Asteroid Day : lundi 30 juin (18h30–20h)

Jardin de l’Arquebuse, Dijon