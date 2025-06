AVIS DE DECES - Madame Paulette BERARDET née GOILLOT

SAINT-LOUP-GÉANGES



Jacqueline et Gilles GAILLARD, sa fille et son gendre ;

Eric et Affoua BERARDET,

son fils et sa belle-fille ;

Patricia et Dominique DHENNIN, sa fille et son gendre ;

Sophie, Lydie, Carole, Julie, Chloé, Ilona, Pierre-Emmanuel, ses petits-enfants et leur conjoint ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette BERARDET née GOILLOT



survenu le vendredi 27 juin 2025, à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 3 juillet, à 10 heures, en l'église de Saint-Loup-Géanges.

Paulette repose à la chambre funéraire de Ciel.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la résidence « Les Pomerelles » pour le dévouement et l'humanité témoignés à Madame BERARDET.

Pas de plaques.

Une pensée pour

Pierre

son époux, décédé en 2013 ;

Jean-Pierre

son fils, décédé en 1997 ;

Vincent

son petit-fils, décédé en 2019.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.