Benne à Ordures Ménagères au biogaz : Le Grand Chalon fait un pas de plus vers un territoire bas carbone

Un tournant concret en faveur d’un territoire plus durable

Le 27 juin 2025, le Grand Chalon a franchi une nouvelle étape dans sa transition écologique en inaugurant sa toute première benne à ordures ménagères (BOM) fonctionnant au bioGNV (gaz naturel pour véhicules d’origine renouvelable).

Face aux impacts grandissants du changement climatique – inondations, sécheresses, érosion – l’Agglomération s’engage sur tous les fronts à travers son Projet de territoire 2021-2026 et son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET 2018-2025). Parmi les priorités identifiées : la transition énergétique de la flotte de véhicules de collecte des déchets.

Le choix du biogaz : écologique, fiable et économiquement raisonné

Dès 2020, le Grand Chalon a mené une étude approfondie sur la conversion énergétique de ses 20 poids lourds regroupant les BOM et les autres véhicules de collecte. Le biogaz s’est imposé comme une solution performante et respectueuse de l’environnement : propre, silencieuse, économiquement plus accessible, et compatible avec les infrastructures locales.

Le recours à la station multi-énergies SaôneOr à Fragnes-La Loyère (opérateur : Proviridis), inaugurée en 2021, permet de maîtriser les coûts logistiques tout en réduisant les émissions carbones.

Comparatif des coûts d'acquisition par technologie :

- BOM bioGNV : 290 000 € HT

- BOM électrique : 500 000 € HT

- BOM hydrogène : 750 000 € HT

Une transition structurée et progressive

Ce passage au bioGNV s’inscrit dans un programme pluriannuel d’investissement de 1,783 M€ TTC sur la période 2023-2026, dédié à l’achat de cinq véhicules. Il est complété par une enveloppe de 300 000 € TTC destinée à la mise aux normes ATEX du dépôt de collecte.

Commandées fin 2023, les deux premières BOM au biogaz ont été livrées en juin 2025, après 18 mois de fabrication. Le véhicule présenté le 27 juin est un modèle de 19 tonnes, dédié à la collecte des ordures ménagères et des emballages.

Ces véhicules seront alimentés à la station V GAS située rue de l’Argentique à Fragnes-La Loyère.