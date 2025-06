Dernière sortie Botanique ouverte à tous, de la Société des Sciences Naturelles et Mycologique de Chalon sur Saône.

Ce samedi, pour leur dernière sortie gratuite et ouverte à tous, alors qu’il faisait une chaleur étouffante en ville, quelques membres de la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon sur Saône, se sont retrouvé dans un cadre verdoyant, ombragé et teinté d’une fraîcheur appréciable, pour leur dernière sortie gratuite et ouverte à tous.

Tout au long de l’année, la SSNM organise une fois par mois, de mars à fin juin des sorties gratuites et ouvertes à tous, orientées sur la botanique, puis après une trêve d’été ou fleurs et plantes sont moindres, reprennent des sorties de mi-septembre à fin novembre, orientée sur la mycologie.

(des annonces sont faites à cet effet dans info-chalon, afin de vous communiquer les dates, lieux de visites et horaires de rencontre ou covoiturage)

Revenons donc à ce samedi 21 juin 2025, ou info-chalon a suivi les déambulations (et oui, on mouille le maillot pour vous !) de quelques membres, férus et experts en botanique, à l’Ile du Château de Verdun sur le Doubs.

Ce lieu est une prairie naturelle inondable, représentant une grande diversité botanique et une faune variée (oiseaux, insectes, papillons…)

Malgré une saison très avancée cette année, où le risque était de ne pas trouver beaucoup d’espèce, c’est néanmoins 20 variétés de plantes et malgré la chaleur et le sol sec, 4 variétés de champignons qui ont été observés.



Plantes :

Ortie Dioïque, la grande ortie, l’ortie commune, celle qui, entre autre, fait un excellent engrais pour amender votre potager.

Duchesnea indica, faux fraisier des Indes, qui ressemble à s’y méprendre à la fraise des bois, mais que vos intestins n’apprécieront pas de la même façon !

Toute une série de Carex :

Carex muricata, laîche épineuse.

Carex vulpina, laîche des rives.

Carexlutetiana, laîche des renards.

Circea lutetiana, Circée de Paris, malgré son nom courant d’herbe aux sorcières, n’est pas toxique, , contient des tanins très amers et était utilisée par le passé pour ses propriétés médicinales permettant d’accélérer la cicatrisation des plaies.

Son nom botanique fait référence à la magicienne Circé, celle-là même qui avait transformé en porcs les compagnons d’Ulysse et à Lutèce, l’ancien nom de Paris.

Geum urbanum, benoîte.

Barbarea vulgaris, barbarée commune.

Lysimachia nummularia, herbe aux écus.

Lysimachia vulgaris, grande lysimaque.

Ribes rubrum, groseiller à grappes.

Ornithogalum pyrenaicum, asperge des bois.

Acer negundo, érable à feuilles de frêne.

Nuphar lutea, nénuphar jaune.

Cornus sanguinea, cornouiler sanguin.

Glechoma hederacea, lierre terrestre.

Aster.

Anthriscus sylvestris, cerfeuil musqué.

Humulus lupulus, houblon.

Champignons :

Cyclocibe Cylindracea, pholiote du peuplier, comestible, aussi appelé pivoulade.

Coprinus micaceus, coprin micacé.

Daldinia concentrica, daldinie concentrique.

Lycogala epidendron, lait de loup.

Une très belle sortie très appréciée, autant par l’accueil de la Société que par ses membres, intarissables et d’une grande expertise, ouvert à tous, connaisseurs ou novices.

Pour tout contact ou renseignement, par email ou directement sur le site.

Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon sur Saône

https://www.ssnm-chalon.fr/



Email : [email protected]



Mary Popp’s