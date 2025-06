Une semaine festive à l’EHPAD « Le Nid d’Aveline » de Saint Germain Du Plain

Au programme, des animations locales variées qui ont rencontré un vif succès : Mardi 17 juin, Charlène LAURIN, notre Miss Saône et Loire native de l’Abergement Sainte Colombe, est venue rendre visite aux résidents, avec toute sa gentillesse et son attention. Mercredi 18 juin, l’équipe de RADIO BRESSE a fait découvrir aux résidents l’envers du décor avec l’enregistrement au sein de l’EHPAD, d’une émission de radio en patois, émission à retrouver en podcast sur le site de la radio. Jeudi 19 juin, le groupe « Mémoire de Sornay » et l’Écomusée de Pierre de Bresse, venu avec des jeux anciens, ont animé la fête de l’établissement, bonne humeur assurée. Autour des résidents, personnels et familles ont partagé de beaux moments dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vendredi 20 juin, la formidable équipe de « La Couée d’la Glaudine » a présenté un spectacle en patois local avec des textes et reprises de chansons qui ont enchanté ses spectateurs.



Cette fête a été l’occasion de mettre en lumière tout l’investissement des résidents dans la décoration des lieux et celui de l’ensemble des équipes pour faire de ce moment un souvenir mémorable. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition tout aussi festive !