A Saint-Germain du Plain, une programmation alléchante pour la 4e Edition du Festival Grand Air de Bresse

Le festival Grand air de Bresse vous invite pour sa 4eme édition ! Du Classique au Jazz , un voyage à ne pas manquer avec des artistes de renom , hors du commun …. Des soirées spectacles gratuites et des démonstrations d’instruments par les professeurs et leurs élèves tout au long du festival ,des artistes incroyables , de grands chanteurs , choristes du petit chœur de l’école Paris Sciences et Lettres , et tout ça accessible à tous ! Une chance pour Saint Germain du plain !