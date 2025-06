Un vrai ballet enchanteur pour l'édition 2025 des montgolfiades

Des conditions météorologique exceptionnelles cette année et presque rares pour les adeptes des Montgolfiades, tant chaque année entre les orages et les vents, une épreuve ou deus sont annulées. Pour le coup, cette année, toutes les conditions sont réunies pour une très belle édition. Entre vendredi et samedi, vous êtes en nombre à avoir observé ce ballet aérien.

N'hésitez pas à nous faire suivre vos clichés pour une publication sur info-chalon.com par mail [email protected] ou par sms et whatsapp au 06 66 52 37 45

Merci à Pierre et Christine pour les clichés