Gaza : "Marie-Guite Dufay termine sur une soumission à l’extrême gauche" pointe les élus régionaux du Rassemblement National

Communiqué de presse

Ce jeudi 26 juin, à l’occasion de sa toute dernière séance plénière en tant que présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay a décidé d’autoriser un amendement pour accorder 100.000 euros à Médecin Sans Frontières à Gaza.

Reprenant tous les chiffres contestés des autorités « civiles » de Gaza, sous contrôle du Hamas, Marie-Guite Dufay a ouvert la voie à plusieurs incidents inacceptables à l’initiative de ses alliés communistes et verts :

• Isabelle Liron, vice-présidente communiste du Conseil régional, a déclaré que l’Organisation de Libération de la Palestine était une organisation représentative des Palestiniens, omettant au passage qu’une des composantes de l’OLP, n’est autre que le Front Populaire de Libération de la Palestine, groupe terroriste qui a participé aux abominations du 7 octobre 2023 et au martyre des enfants Kfir et Ariel Bibas.

• Sarah Persil, vice-présidente écologiste, a sorti un keffieh, totem du terrorisme islamiste palestinien, provoquant une suspension de séance et l’indignation jusque dans les rangs de la majorité.

Julien Odoul et le Rassemblement National dénoncent fermement ces propos honteux et provocations commis par des membres de la majorité et de l’exécutif. Cela a gravement perturbé le débat démocratique de l’assemblée régionale tout en rendant confus le message de la majorité en transformant un acte de soutien à une association humanitaire en un message en faveur du terrorisme islamiste palestinien.

« Ces débordements sont intolérables. Marie-Guite Dufay, en acceptant l’amendement, en le soutenant et en tolérant ces dérives, est clairement responsable de la situation. Pour son grand départ, elle signe une ultime trahison, une ultime soumission à l’extrême-gauche, aux ayatollahs rouges et verts et à la frange islamo-gauchiste de sa majorité. Définitivement, Marie-Guite Dufay quitte ses fonctions par la petite porte. » - Julien Odoul