ELAN CHALON - "Chalon, ce n'est pas un club comme les autres"

Lang, Ouattara ou Sepholosha... ont tenu à rappeler l'importance de leurs présences aux côtés des Rouge et Blanc.

Si leurs vies sportives et professionnelles se font désormais ailleurs que sur les bords de Saône, ils ont tous un "dénominateur commun" à rappeler Nicolas Lang, "c'est Monsieur Collin et l'Elan Chalon". Tous ont répondu favorablement à l'invitation, même si à l'image de Clint Capella, certains n'auront pas joué devant le public du Colisée, mais l'essentiel était d'être là. Un symbole fort rappelant toute l'importance de la formation chalonnaise dans le parcours des sportifs de haut niveau.

Yacouba Ouattara n'a pas manqué de tendresse à l'égard de Jean-Claude Collin, "sans lequel j'aurai mal tourné. Il a été présent à un moment essentiel de ma jeunesse. Merci de vous être battu pour moi, ça a changé ma vie" a confié l'une des figures du basket français. Dominique Juillot et Vincent Bergeret ont rappelé "que l'Elan Chalon n'est pas un club comme les autres, et c'est événement en est la démonstration". C'est l'Esprit rouge et blanc qui s'est traduit ce vendredi soir, en réunissant des décennies du centre de formation.

"Ce soir, vous avez ce qui se fait de mieux dans le basket français au Colisée"

"On voulait former non seulement des basketteurs, mais des hommes, des citoyens" résument en choeur ceux qui ont oeuvré à la réussite du centre de formation de l'Elan Chalon. Les résultats sont là, puisque la moyenne des résultats était supérieure à la moyenne nationale.

Pour Thabo Sefolosha, "c'est touchant de voir les gens se rassembler. Ça me fait un immense plaisir. C'est un honneur que d'être là autour de Monsieur Collin et de l'Elan Chalon".