Nike, équipementier officiel de l’Elan Chalon grâce à son partenaire KICKZ.

Ce partenariat a été rendu possible grâce à KICKZ, distributeur officiel et référence incontournable pour les passionnés de basketball via son site kickz.com. À travers cette collaboration, nos joueurs évolueront avec des équipements signés de la célèbre virgule, née à Beaverton, Oregon.

Équipe Championne de France ELITE et engagée sur la scène européenne, notre formation Handibasket portera elle aussi avec fierté les nouvelles tenues NIKE.

Ce partenariat marque une nouvelle étape stratégique pour le club, tant sur le plan de la performance sportive que du développement merchandising.

À propos de KICKZ

KICKZ est une référence incontournable dans l’univers du basketball et du streetwear. Fondée par des passionnés, la marque s’est imposée comme un acteur majeur dans la distribution de chaussures, vêtements et accessoires de basketball en Europe. De quoi ravir les fans de basket et les clubs.

Le site kickz.com est la vitrine digitale de cet univers, offrant aux fans de basketball et de culture urbaine un large choix de produits, des dernières nouveautés aux modèles les plus exclusifs. Plus qu’un simple e-shop, kickz.comest une plateforme dédiée à tous ceux qui vivent et respirent basketball au quotidien. »

Les déclarations

Pierrick Riche, Directeur Commercial France (Groupe 11teamsports)​

“"Nous sommes fiers de renforcer un partenariat de longue date avec l’Elan Chalon, un club avec lequel nous partageons leur passion et des valeurs communes.

Avec la marque à virgule, l'objectif est d'accompagner le club dans ses nouvelles ambitions, tout en offrant également de belles opportunités aux clubs amateurs de la région qui bénéficieront de ce partenariat.

Faisons rayonner ensemble le basket. Pour les plus impatients, rendez-vous sur kickz.com."



Loïc Michel, Directeur Marketing de l’Elan Chalon

“L’arrivée de Nike comme nouvel équipementier de l’Elan Chalon marque une étape importante dans le développement de notre identité et de notre image. Nike nous a fait confiance très tôt dans l’année, et c’est une vraie fierté pour l’ensemble du club. C’est un partenariat fort, qui nous permet non seulement de porter une marque iconique sur le terrain, mais aussi de proposer dès maintenant une gamme de produits Nike aux couleurs de l’Elan en boutique. Démarrer cette collaboration à l’occasion du Gold Star Game a une valeur symbolique importante pour nous. On espère que ce nouveau chapitre sera inspirant, autant pour les joueurs que pour notre public, notre staff et toutes les composantes du club. Un grand merci à Nike et à Kickz pour leur engagement à nos côtés."