Cérémonie de récompenses lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du Grand Chalon Athlétisme

Mercredi 25 juin à Maison des Association située à l'Espace Jean Zay à Chalon-sur-Saône s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire du Grand Chalon Athlétisme.

Christophe Magnien prenait la parole pour présenter le Rapport Moral et sportif :« Jeux Olympiques de Paris 2024 de l’été dernier, le GCA a pris part et même vibré car Cyril Dutroncy bénévole dans les épreuves d’Athlétisme dans la chambre d’appel (épreuves pistes et Marathon). D’ailleurs 4 de nos licenciés ont participé aux Courses « pour tous » le 10 août au soir (sous une chaleur étouffante) : 3 sur le Marathon et S. Achat, N. Flacelière et C. Thibert et Cyril Dutroncy sur le 10km.

Concernant le Forum de la Vie Associative et Sportive du samedi 7 septembre 2024 qui s’est déroulé quelques jours après la présentation de la revue de l’Office Municipale des Sports a été bénéfique pour nous avec une forte participation et une demande très fructueuse par rapport à l’an passé qui a permis de faire venir un certain nombre de licenciés en plus, notamment des enfants pour l’école d’Athlétisme (effet « J.O. Paris 2024 »).

La Chalonnaise 2024 : 4000 participant(e)s unis contre le cancer du sein le dimanche 29 septembre 2024, soit 30 000€ redistribués équitablement entre 6 associations. Pour information, la 12ème édition aura lieu le dimanche 26 octobre 2025, avec pour nous le retour dans le Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, avec cette année la possible arrivée de l’association « H and Co » parmi les bénéficiaires (dans le but d’améliorer le confort et l'accueil des patients et de leur famille au sein des services d’Hématologie et Oncologie du CH William Morey).

Footing des Pères Noëls : Footing convivial qui a eu lieu le 12 décembre 2024 dans les rues de Chalon-sur-Saône et qui a été co-organisé avec nos voisins de l’ECA et l’Association « Courir Moroges ».

Championnats :

En FFA : Quelques participants aux Championnat de Cross (71, BFC et Demi-Finales), aussi sur 10 kms route, des participations aux Championnats « Trail » sont prévues dans le courant de cette été 2025. Avec entres autres, Alain Riquelme avec les « 6 jours de France » et 325 km réalisés au compteur Trail des Vignes.

Le Dimanche 25 mai 2025, toujours à RULLY, notre événement a connu une belle croissance avec 389 participants inscrits (contre un peu plus 300 l’an passé et une centaine en 2023). Nous avons ajouté à l’événement une course 9km « DUO » qui s’effectue en binôme. Même si la 4ème édition est prévue le dimanche 31 mai 2026, toujours au jour de la fête des mères, nous envisageons quelques nouveautés :- Ajout d’une distance intermédiaire, avec un 13km

Championnat en lien avec l’UFOLEP

Licences 2024/2025 : 228 licences saisies : 151 Adultes et 77 enfants. (223 personnes physiques car 5 personnes ont une double appartenance FFA/UFOLEP). Une progression croissante Post-pandémie de Covid19, confirmée ces dernières saisons.

Remerciements aux entités qui aident à faire progresser notre club : Les Fédérations FFA et UFOLEP, La ville de Chalon, le Grand Chalon, l’office Municipal des Sports de Chalon, - Le réseau « ZOOM », Transports urbains du Grand Chalon, InterSport Chalon (le club a fait jouer la concurrence durant l’été 2024 et le magasin est désormais notre partenaire club).

La parole était donnée aux personnes chargées différentes sections, Hors-Stade à Anaïs Breton, pour la Marche Nordique et le Renforcement Musculaire, à Babeth Parisot et pour l’ École d’Athlétisme à Kévin Magnien

S’en suivait le vote du renouvellement de bureau du Comité Directeur qui s’établit comme suit : Co-Présidents : Christophe Magnien et Pascal Bourbon, Secrétaire : Vivien Saulnier, Trésorière : Aude Pages (nouvelle entrante), Trésorier-adjoint : Philippe Balligand (nouvel entrant)

- autres membres du Conseil d'Administration : Anaïs Breton, Véronique Chapillon (nouvelle entrante), Kévin Magnien, Juliette Philippe (nouvelle entrante) , Élisabeth Parisot, Christophe Thibert

L’A.G se terminait par la remise de récompenses :

- Marc Thomas pour ses 51 années de Licence FFA et son grand palmarès sportif obtenus durant cette période

- Alain Riquelme pour sa participation aux 6 jours de France à Vallon-Pont-d'Arc (07)

- Les aide-coachs de l'école d'Athlétisme pour leur disponibilité, Philippe Balligand, Alain Begonin et Aude Pages.

- Elisabeth Parisot pour son investissement dans la section Marche Nordique

- Pascal Bourbon pour son investissement au Conseil d'Administration

- Anaïs Breton et Vivien Saulnier pour leur investissement au Comité Directeur

J.P.B