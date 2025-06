Marché du dimanche : nouvelle acquisition pour la « Rôtisserie ADO ».

La société Chalonnaise « Rôtisserie ADO » prends un nouveau tournant avec l’acquisition d’un camion flambant neuf.

La société gérée par Hadis est présente depuis 2014 sur les marchés de Chalon, Mâcon et Pont-de-Vaux…

Hadis satisfait tous ses clients grâce à ses poulets 100% Français. À la carte, on retrouve aussi d’autres produits tels que des cuisses de poulet, des poulets fermiers et traditionnels, plusieurs types de saucisses, des pommes de terre nouvelles et des frites.

Vous pouvez retrouver Hadis (à gauche en compagnie de son père) et son sourire dès dimanche prochain toute la matinée rue au Fèvres (en face du Théâtre Piccolo).

La société peut également répondre à toute demande d’événements: manifestation, repas de famille, repas de quartier, anniversaires, soirée … (sauf le week-end)

Vous pouvez le contacter au 06 24 06 78 53.

