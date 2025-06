Le Green de l’Espoir 2025, organisé par le Kiwanis Chalon Côte Chalonnaise, rapporte 1 200 € à Vaincre la Mucoviscidose

Depuis deux décennies le Golf de la Roseraie accueille chaque année, à l’exception de 2020, année du Covid-19, un des très nombreux Greens de l’Espoir. Une compétition organisée par le kiwanis-club Chalon Côte Chalonnaise au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Seconds en 2023, Sasha et Silvère Platret ont inscrit pour la première fois leur nom au palmarès, succédant à Philippe Landrot et Gérard Cour, victorieux en 2024. Les vainqueurs 2025 ont joué 1 sous le par et ont profité d’un départ moyen d’Hélène Bouyssou et de Christophe Choureau, leurs principaux adversaires, auteurs de trois bogeys sur les sept premiers trous, pour s’imposer de deux coups. La troisième place revenant à Hervé Monvoisin et Laurent Nourisson, qui ont fini à trois coups, avec un score de 2 au-dessus du par.

Soixante-deux joueurs en présence

En ce deuxième samedi de juin, il faisait très chaud, voire orageux… Des conditions climatiques qui ont certainement découragé quelques golfeurs, car ils n’étaient que soixante-deux joueurs en lice. L’an passé, ils avaient été soixante-huit à disputer l’édition 2024. On notait la présence de plusieurs visiteurs venus de Beaune, Montceau, et même du Golf ardennais de Poursaudes.

En présence de Carl Fraselle, président de l’AS Golf, Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, lors de la traditionnelle remise des prix, a eu le plaisir de remettre à Gérard Calpena, président du Kiwanis Chalon Côte Chalonnaise, un chèque d’un montant de 1 200 €, correspondant à l’intégralité des droits de jeu. Un don qui vient s’ajouter aux innombrables, qui permettent à Vaincre la Mucoviscidose de soutenir les chercheurs dans leur lutte contre cette terrible maladie génétique rare et incurable, détruisant progressivement les poumons et le système digestif, et qui concerne plus de 7 500 personnes en France.

Les résultats

Brut : 1. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 37, 2. Hélène Bouyssou (Chalon) - Christophe Choureau (Chalon) 35, 3. Hervé Monvoisin (Chalon) 34 - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 34.

Net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) - Christophe Choureau (Chalon) 44, 2. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 44, 3. Hervé Monvoisin (Chalon) - Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 43, 4. David Nimmegeers (Chalon) - Véronique Nimmegeers (Chalon) 43, 5. Victor Rocha (Chalon) - Romain Cibin (Beaune) 42, 6. Franck Cussemane (Chalon) - Pascal Metz (Chalon) 42, 7. Jean-Paul Doury (Chalon) - Alain Wavrant (Chalon) 41, 8. Anthony Laulognon (Chalon) - Pascal Roze (Chalon) 41.

Gabriel-Henri THEULOT