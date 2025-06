Golf : Mise à l'honneur de l'équipe UNSS Saint-Charles

Mardi 24 juin 2025, les jeunes golfeurs de l'équipe UNSS Saint-Charles ont été mis à l'honneur à l'occasion de la soirée de fin d'année organisée sur le site du collège Le Devoir par l'APEL Saint-Charles. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour la deuxième année consécutive, ces jeunes golfeurs ont remporté la compétition UNSS de golf, toutes catégories confondues — lycéens inclus ! — et le titre de Champion inter-Académique catégorie Excellence.

Ludovic Dugenest, responsable de la Commission jeunes de l'AS Golf La Roseraie, a profité de la soirée de fin d'année organisée par l'APEL Saint-Charles sur le site du collège Le Devoir, pour leur remettre un trophée, en présence de Jean-Pascal Troubat, le principal du collège privé Saint-Charles.

Une équipe emmenée par Amaury Lavollée, jeune coach à l'avenir radieux, et ses coéquipiers André Dugenest, Alix Lavollée, Esteban Castellon et Liloubrune Gerhart, absente ce jour-là, qui a fait preuve d'une détermination sans faille.

Malgré leur qualification, nos jeunes Chalonnais n'ont pas pu participer au Championnat de France qui a eu lieu cette année exactement aux mêmes dates que le brevet blanc...

Le nouveau réglement UNSS imposant une participation mixte autant de filles que de garçons ils n'ont pas été en mesure de se rendre au Golf de Périgueux (Périgord) pour croiser le fer avec les autres académies.

Nul doute que sans ce téléscopage scolaire-sportif, un résultat brillant tendait les bras à l'équipe d'Amaury mais, comme le dit l'expression, ce n'est que partie remise.

En tout cas, un grand bravo à leurs camarades dijonnais du Collège Saint-François de Salle qui, sous la houlette de leur professeur d'EPS Étienne Perrodin, sont devenus champions de France dans la Catégorie Collège Etablissement.

Mentions spéciales à Alix et Liloubrune, sans qui cette équipe n'aurait pu exister. Également à André Dugenest, vice-champion départemental 18T 2025 après son titre sur 9T l'an dernier, à Esteban Castellon, vice-champion de Bourgogne Franche-Comté 2025 en individuel et champion par équipe 2 chez les messieurs, ainsi qu'à Amaury Lavollée, actuellement classé dans les 40 meilleurs golfeurs U14 français et donc qualifié au mérite pour le prochain Championnat de France, fin juillet au Golf du Gouverneur à Lyon (Rhône).



Nous leur souhaitons à tous de bonnes vacances ainsi qu'une bonne continuation à Liloubrune qui tourne désormais la page du collège et fera la prochaine rentrée scolaire au lycée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati